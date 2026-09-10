Seda Sayan evlilik eleştirilerine yanıt verdi, \'Asıl beni dinleyeceksin\' dedi

TÜRKİYE Perakendeciler Federasyonu tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Perakende Zirvesi'ne katılan sanatçı Seda Sayan, başarı hikayesini anlattı. Kadir Çöpdemir'in sunuculuğunu yaptığı programda evliliklerine ilişkin konuşan Sayan, "Evlilik 7 oldu, çok şükür. İlişkilerle ilgili konuşuyorum. Eleştirilere bakıyorum; '7 kere evlenen bir kadın ne anlar ya, ne tavsiyesi' diyorlar. Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin. Asıl beni dinleyeceksin" dedi.

Perakende Zirvesi 2026'ya katılan sanatçı Seda Sayan, sanata başlama sürecini anlatarak, çocukluk yıllarında öğretmeninin kendisini radyo sınavlarına götürdüğünü, ardından düğün salonlarında şarkı söylemeye başladığını söyledi. Sayan, "Oyunculuk falan yoktu benim aklımda. Hep şarkı ve şarkı söylemek vardı. Düğün salonlarıyla başladım" diye konuştu.

Başarının hayal kurmakla başladığını belirten Sayan, "Eğer kendine inanıyorsan, sonra hayalini kuruyorsan, sonra o yüreği de ortaya koyuyorsun. Üzerine düşen görevler var; dürüst olmak, samimi olmak. Her şey hayal ederek başlar. Hayal edin, kendini nerede görmek istiyorsun? Küçükken hep sormaz mıyız çocuklarımıza 'Sen ne olacaksın?' diye. O, çocuğun hayalini yoklamak değil midir" ifadelerini kullandı.

'35 YIL CANLI YAYIN YAPTIM'

Sayan, televizyon kariyerinin ilk dönemlerinde kendisi hakkında yapılan eleştirilere de değindi. Televizyona ilk çıktığında bazı kişilerin 'Saçma bir samimiyet var, oynuyor' şeklinde yorum yaptığını ifade eden Sayan, şunları söyledi:

"Dedim ki 1 kere, 2 kere oynarsınız ya da 3 ay oynarsınız. Ama bir yerde mutlaka patlarsınız. Sonra onun üzerinden 35 yıl geçti. 35 yıl canlı yayın yaptım. Şimdi de bana diyorlar ki 'Bu Z kuşağını nasıl aldın? Kadınlar seni seviyor ama bu Z kuşağını nasıl aldın?' Ben de diyorum ki, ben de bilmiyorum. Galiba Z kuşağı, babaanne, anneanne, anneleri, teyzeleri, halaları beni seyrederken ekranın önünden geçen çocuklardı. Böyle bir şey oldu herhalde."

Seda Sayan, ilişkiler konusunda yaptığı değerlendirmelere yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Sayan, "Evlilik 7 oldu, çok şükür. İlişkilerle ilgili konuşuyorum. Diyorlar ki eleştirilere bakıyorum; '7 kere evlenen bir kadın ne anlar ya ne tavsiyesi.' Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin. Asıl beni dinleyeceksin" dedi.

Kadınların ilişkilerde maruz kaldığı manipülasyon ve mobbing durumlarına da değinen Sayan, "Aslında güçlü kadın daha çok manipüle edilmeye çalışılıyor ya da mobbing yapılıyor. Kadınlara bunu yapanlar çok. Şiddet mağduru birçok akademisyen kadın olduğunu biliyor musunuz? Söyleyemiyor, utanıyor, gururuna yediremiyor. Bence onlar utanmamalı, bunu yapan utanmalı. O kadar her şeyi örtüyoruz, örtüyoruz. Örtmeyin. Örttükçe bizim içimizde birikiyor" diye konuştu.