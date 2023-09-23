Seda Sayan'ın takipten çıkardığı dostu Safiye Soyman içini döktü: Çok üzüldüm - Son Dakika

Seda Sayan'ın takipten çıkardığı dostu Safiye Soyman içini döktü: Çok üzüldüm

Seda Sayan\'ın takipten çıkardığı dostu Safiye Soyman içini döktü: Çok üzüldüm
Son Güncelleme: 23.09.2023 11:34

Yeni bir sosyal medya uzmanıyla çalışmaya başlayan Seda Sayan, Instaram'da yakın dostu Safiye Soyman dahil herkesi takipten çıkardı. Konuyla ilgili içini döken Soyman, Sayan'la dostluğunun zarar görmediğini ancak kendisini sildiği için çok üzüldüğünü söyledi.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Çağlar Ökten ile evliliği ve Star TV'deki programıyla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, yeni bir sosyal medya uzmanıyla çalışmaya başlayınca hesabından yakın dostu Safiye Soyman dahil herkesi takipten çıkardı. Ünlü isim sadece eşi ve oğlunu silmeye kıyamadı. Sayan'ın kendisini silmesiyle ilgili konuşan Soyman ise "Günde 3 kez konuşuyoruz ama silmesine üzüldüm" dedi.

FAİK ÖZTÜRK: SAFİYE 3 GÜNDÜR UYUYAMIYOR

Önceki gün Faik Öztürk, Tuğba Özay ve Demet Şener'le birlikte bir arkadaşlarının doğum gününe katılan Safiye Soyman, Seda Sayan'ın kendisini silmesiyle ilgili samimi bir itirafta bulundu. Muhabirlerin konuyu açmasıyla araya giren Faik Öztürk, "Safiye çok üzüldü. Bir haftadır kendini toparlayamıyor. Seda Sayan, Ebru Gündeş niye sildi 'Bugüne kadar verdiğim emekler böyle oldu' diyordu. Üç gündür uyuyamıyor. Biz çıkarsak acımızdan ölürüz nasıl çıkartalım" diyerek espri yaptı.

Seda Sayan'ın takipten çıkardığı dostu Safiye Soyman içini döktü: Çok üzüldüm

SAFİYE SOYMAN: SAYGI DUYUYORUM AMA ÜZÜLDÜM

Öztürk'ün sözleri karşısında kızaran Safiye Soyman ise "Seda benim bacım. Her gün 3 kez görüntülü konuşuyoruz. Ona Gülşah Saraçoğlu bir sosyal medyacı bulmuş. O bu şekilde yönlendirmiş. Yeni trend bu. Ebru Gündeş, Sibel Can, Hadise. Hande Yener de yapmış. Saygı duyuyorum. Demek ki öyle uygun gördü. Memnun musunuz derseniz hiç memnun değilim. Çıkarttığı için tabii iki üzüldük" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan'ın takipten çıkardığı dostu Safiye Soyman içini döktü: Çok üzüldüm

TUĞBA ÖZAY: BEN DE TAKİPTEN ÇIKTIM

Seda Sayan'ın takibi bırakmasıyla kendisinin de takipten çıktığı söyleyen Tuğba Özay, "Kendi kararları. Zaman zaman takipçi çoğaltmak için takip ediyorlar. Belli seviyeye ulaşınca takip ettiklerini çıkarıyorlar. Bu yeni bir şey değil. Seda ablayı çok severim. Ne yalan söyleyeyim ama çıkardığını görünce bende onu takipten çıkardım. Önemli olan gönüller bir olsun" diye konuştu.

Seda Sayan'ın takipten çıkardığı dostu Safiye Soyman içini döktü: Çok üzüldüm

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Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın takipten çıkardığı dostu Safiye Soyman içini döktü: Çok üzüldüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seda Sayan'ın takipten çıkardığı dostu Safiye Soyman içini döktü: Çok üzüldüm - Son Dakika
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