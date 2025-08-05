Seda Sayan'dan kardeşi hakkında zor karar - Son Dakika
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Seda Sayan'dan kardeşi hakkında zor karar

Seda Sayan\'dan kardeşi hakkında zor karar
05.08.2025 11:18
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Alzheimer hastası kardeşini bakımevine yerleştiren Seda Sayan, “Kayboluyordu, karakoldan aldığımız oldu. Artık hem kendisi hem çevresi için tehlikeliydi. Çocukları da tükendi” dedi. Ailesinin desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Sayan, “En azından artık nerede olduğunu biliyoruz” sözleriyle yürek burktu.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bu kez ailesiyle ilgili duygusal bir açıklamayla gündemde. Ünlü sanatçı, Alzheimer hastalığıyla mücadele eden kardeşini bakımevine yerleştirdiğini ve bu kararı almanın kendisi için ne kadar zor olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

"SOKAKTA TEHLİKE OLUŞTURMAYA BAŞLADI"

Seda Sayan, yaptığı açıklamada "Kardeşlerimden birini mecburen bakım yurduna yatırmak zorunda kaldım. Çünkü Alzheimer hastalığı nedeniyle sokakta artık tehlikeli olmaya başladı" diyerek yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte kardeşinin çevresi için olduğu kadar kendisi için de tehlike oluşturduğunu ifade eden Sayan, "Kardeşim sokakta dolaşıyor, kayboluyor, hatta karakoldan aldığımız zamanlar oldu. İçler acısı bir durumdayız. Başımıza neler geldi, neler yaşadık anlatamam" sözleriyle yaşadıkları dramatik süreci anlattı.

AİLE YORGUN, DESTEK SINIRLI

Bu zorlu süreçte ailesinin de ciddi şekilde yıprandığını dile getiren Seda Sayan, özellikle kardeşinin çocuklarının hem duygusal hem de fiziksel olarak tükenmiş durumda olduğunu ifade etti. "Hem o tehlikeli, hem de ona karşı birçok tehlike var. Biz artık tek başımıza baş edemiyoruz" diyerek yalnız kaldıklarını vurguladı.

"EN AZINDAN ARTIK NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Sayan, eski eşinin de kardeşiyle ilgilenmek için büyük çaba harcadığını belirterek, "En azından nerede olduğunu biliyoruz. Bakıma muhtaç olduğu için burada daha iyi bakılıyor. İçimiz az da olsa rahat" şeklinde konuştu. Ünlü sanatçı, bakım evinin profesyonel koşulları sayesinde kardeşinin artık daha güvende olduğunu ve sağlık durumunun düzenli olarak takip edildiğini belirtti.


Kültür Sanat, Seda Sayan, Cezaevi, Cinayet, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan'dan kardeşi hakkında zor karar - Son Dakika

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