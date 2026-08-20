Seda Sayan’dan eşine rest: “Gönlün kayarsa efendice git” - Son Dakika
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Seda Sayan’dan eşine rest: “Gönlün kayarsa efendice git”

Seda Sayan’dan eşine rest: “Gönlün kayarsa efendice git”
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Seda Sayan, katıldığı podcast programında evlilik ve güven konusundaki sınırlarını anlattı. Ünlü sanatçı, “Eğer telefonunu karıştıracak duruma gelmişsem Çağlar gider” sözleriyle dikkat çekti.

Seda Sayan, katıldığı podcast programında eşi Çağlar Ökten ile ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. Evlilikte güvenin önemine değinen Sayan, eşinin telefonunu kontrol etmediğini belirterek, şüphe duyduğu bir ilişkinin kendisi için sürdürülebilir olmayacağını söyledi.

Seda Sayan’dan eşine rest: “Gönlün kayarsa efendice git”

Sayan, “Hiç ben Çağlar’ın telefonunu alıp karıştırmam. Eğer karıştıracak duruma gelmişsem Çağlar gider. Bende o kuşku uyandıysa, ‘Çağlar ne yapıyor?’ diyorsam hadi güle güle” ifadelerini kullandı.

Seda Sayan’dan eşine rest: “Gönlün kayarsa efendice git”

İlişkilerde sınırların ve beklentilerin en baştan açıkça konuşulması gerektiğini vurgulayan Sayan, çiftlerin birbirlerine karşı dürüst olması gerektiğini söyledi. Ünlü sanatçı, “Baştan söyleyeceksin her şeyi. Güzel güzel birbirimizi sevelim. Ola ki gönlün kayar, efendice de gitmeyi bilmelisin” sözleriyle ilişkilere bakışını anlattı.

Seda Sayan’dan eşine rest: “Gönlün kayarsa efendice git”

Seda Sayan, kısa süre önce yaptığı “Evliysen, kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın” açıklamasıyla da gündeme gelmişti. Çağlar Ökten ise eşinin bu sözlerine destek vererek, “Karım haklı, kimse onun sözünden çıkmasın” demişti.

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Son Dakika Magazin Seda Sayan’dan eşine rest: “Gönlün kayarsa efendice git” - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kozmik lemur Kozmik lemur:
    7 kez evlenen kişiden evlilik tavsiyeleri 1 kötü idi 2 kötü idi hadi 3 de hadi 4 de kötü 5 ve 6 insan kendinde aramalı bazen hataları 5 0 Yanıtla
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