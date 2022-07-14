Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi - Son Dakika
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Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi

14.07.2022 14:49

MasterChef yarışmasında jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya, yemeğini beğenmediği yarışmacıya "Hayır" oyu kullandıktan sonra beklenmedik bir hamle yaptı. Elenen ve kanseri yenen yarışmacı Eren Yüce'ye iş teklifi eden Yalçınkaya , "Okulumda bir asistan iş bırakıyor, hem mutfağı öğrenirsin hem de sana motivasyon olur" dedi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye2de yarışmacı seçmeleri devam ediyor. Yarışmada eleme turu sürerken yarışmacı adaylarından Eren Yüce, hayat hikayesiyle dikkat çekti.

"MUTFAK SAYESİNDE KANSERİ YENDİM"

Yakın zamanda kanseri yenen Eren Yüce, verilen 5 dakikalık sürede tabağını hazırlarken heyecanına yenildi. Yaptığı yemekle jüriden geçer not alamayan Eren Yüce, "Kötü bir dönem geçirdim, 2 yıl önce kanser hastasıydım. Hastaneye kapandığım için taburcu olunca yemek yaparak kafamı dağıttım. Mutfak sayesinde kanseri tamamen yendim. Kendimi geliştirmek istiyorum" dedi.

KENDİ OKULUNDA İŞ TEKLİF ETTİ

Sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ise yemeğini beğenmediği Eren Yüce'ye iş teklifinde bulundu. Kendi okulunda yarışmacıya iş vermek isteyen Yalçınkaya, "Şöyle yapalım şimdi benim okulum var. Yönetici asistanlarımdan biri işi bırakıyor orada asistanlık yapar mısın? Somer'in dediği gibi bana senin gibi biri lazım. Bir de mutfağı öğrenirsin iyi de bir motivasyon olur" ifadelerini kullandı. Teklif karşısında çok mutlu olan Eren Yüce ise olumlu bir yanıt verdi.

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Mehmet Yalçınkaya, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te 'Hayır' oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi - Son Dakika


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14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
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SON DAKİKA: Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi - Son Dakika
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