Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Burcu Altın Deprem'in Seksenler dizisinde Zafer rolünü oynayan eşi Efe Deprem, dün akşam Mecidiyeköy'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ
Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı. Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı.
Bir çocuğunun babası Efe Deprem'in ölümüyle kahrolan Burcu Altın, Instagram hesabından menajerlik şirketinin yaptığı açıklamayı yayınladı. Açıklamada "Sevgili oyuncumuz Efe Deprem'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Efe Deprem'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
2019 yılında nikah masasına oturan Burcu Altın ve Efe Deprem'in bir kız çocukları var. Evim Sensin, Aşk Oyunu, Bir Gece, Sevimli Tehlikeli, Kefaret, Evlat Olsa Sevilme ve Seksenler gibi projelerde yer alan Efe Deprem, son olarak Yasemin Sakallıoğlu ve İbrahim Büyükak'ın filmi Mutluyuz'da rol almıştı.
Son Dakika › Magazin › Seksenler Dizisinin Oyuncusu Efe Deprem Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Efe Deprem'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. En son Mutluyuz filminde birlikte rol aldığı Deprem'in ölümüyle kahrolan İbrahim Büyükak "İnanıyorum daha 3-5 ay evvel sette şahane zaman geçirmiştik. Canım kardeşim" yorumunu yaptı.
Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Efe Deprem, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında 41 yaşında hayatını kaybetti.
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