Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu? - Son Dakika
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Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu?

21.04.2022 10:07
Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu?

Dün akşam 91. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'da Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı Kuruluş Osman'da Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir. Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

OSMAN BEY BİLECİK'İ FETHETMEK İSTİYOR

Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler. Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?

BARKIN'IN SÖĞÜT'Ü İŞGAL PLANI

Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Barkın'ın hain planı nedir?

BİLECİK TEKFURU JUNTİNYANUS'UN ELİNDEKİ BÜYÜK KOZ

Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir. Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar. Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?

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Kuruluş Osman, Burak Özçivit, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu? - Son Dakika


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