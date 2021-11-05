Selin Ciğerci hem özel hayatı hem de estetikleriyle magazin gündeminden düşmüyor. Gökhan Çıra ile evliliğini noktaladıktan sonra adı genç basketbolcu Metecan Birsen ile anılan Ciğerci, "saçma sapan konuşmayalım" diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.

Bağırsaklarından ameliyat olan Selin Ciğerci, estetik iddialarına da bir televizyon programının canlı yayınında yanıt verdi. Bağırsak ameliyatının doğru olduğu ifade eden Ciğerci, estetiği daha önce olduğunu ve silikonlarını büyüttüğünü ifade etti.

37 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Silikonlarımı büyüttüm. Küçüktü, sivilceden halliceydi. Ben çok zayıfladım, beni gördüğünüzde tanıyamayacaksınız" dedi.

NEDEN BOŞANDILAR?

Gökhan Çıra eşinden severek boşandığını da söyleyerek Çağlayan'ın "Neden boşandınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Severek boşandık. Biz sürekli iş, ev her yerde beraberiz. Aşırı kıskançlık girdi işin içine. Dostça ayrıldık. Ben başlarda o sonlarda çok kıskançtı. Düşman değiliz. İşte konuşuyoruz. Yeni olduğu için çok zor değil ama ileride zor olabilir. Boşanınca annem beni eve almadı. Kısmet. Belki tekrar evleniriz. Her şeyin hayırlısı."