Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci ile eylül ayında tek celsede boşanan Gökhan Çıra, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Boşanmalarına rağmen iş ortaklıklarını devam ettiren ikilinin kriz yaşadı. Yeni bir aşka yelken açan Ciğerci, ortaklığı bitirmeyi düşündüğünü söyledi.

"BİZ KİMSEYİ ZORLA TUTMUYORUZ"

Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, önceki akşam trafikte bir kadınla yakalandı. Yeni bir aşk yaşadığı iddiası gündem olan Çıra bu sorulara yanıt vermezken eski karısı Ciğerci'nin iş anlaşmasını bitirmeyi düşünmesi sorusuna ise imalı bir yanıt verdi. Gökhan Çıra bu konuda gelen sorulara "Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Gitmek isterse kendi keyfi bilir. Biz yine aynı yerde devam ediyoruz çok şükür" cevabını verdi.

Öte yandan Çıra'nın yanındaki kişinin Brezilyalı olduğu ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.