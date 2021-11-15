Üye Girişi
Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi - Son Dakika

Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

15.11.2021 15:58

Geçtiğimiz eylül ayında Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, gizemli kız arkadaşıyla görüntülendi. Ciğerci'nin ortak oldukları şirketten ayrılacağı iddiası hakkında açıklamada bulunan Çıra, "Biz kimseyi zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti.

Fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci ile eylül ayında tek celsede boşanan Gökhan Çıra, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Boşanmalarına rağmen iş ortaklıklarını devam ettiren ikilinin kriz yaşadı. Yeni bir aşka yelken açan Ciğerci, ortaklığı bitirmeyi düşündüğünü söyledi.

"BİZ KİMSEYİ ZORLA TUTMUYORUZ"

Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, önceki akşam trafikte bir kadınla yakalandı. Yeni bir aşk yaşadığı iddiası gündem olan Çıra bu sorulara yanıt vermezken eski karısı Ciğerci'nin iş anlaşmasını bitirmeyi düşünmesi sorusuna ise imalı bir yanıt verdi. Gökhan Çıra bu konuda gelen sorulara "Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Gitmek isterse kendi keyfi bilir. Biz yine aynı yerde devam ediyoruz çok şükür" cevabını verdi.

Öte yandan Çıra'nın yanındaki kişinin Brezilyalı olduğu ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Fenomen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Sınır birliklerine talimat verdiler 15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Sınır birliklerine talimat verdiler Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti 15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok 15:49 Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok
Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi 15:34 Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi Tarlanın yarısını sürdükten sonra 14:56 Tarlanın yarısını sürdükten sonra "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler 14:20 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler
Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti 13:41 Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı 12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı

Son Dakika Haberleri
15:59 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
15:53 Lunaparkta hız treninde dengesini kaybeden adam, ölümden döndü
15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
15:49 Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi
15:48 Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok
15:40 Fransa bayrağının rengi değiştirdi! Sosyal medyada büyük tepki çekti
15:33 Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi
15:32 Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek
14:50 AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret
14:45 'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor!
Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı         
16:00
Lunaparkta hız treninde dengesini kaybeden adam, ölümden döndü Lunaparkta hız treninde dengesini kaybeden adam, ölümden döndü         
15:53
Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi         
15:49
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek         
15:32
AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret         
14:51
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi         
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Bekleyip geçmesine izin verdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Bekleyip geçmesine izin verdiler         
12:40
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
Vatandaşlar yıllardır başında gelip dua ediyordu! Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı Vatandaşlar yıllardır başında gelip dua ediyordu! Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı         
11:54
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü         
11:31
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 16:07:29. #1.11#
SON DAKİKA: Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement