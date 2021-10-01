Üye Girişi
Selin Ciğerci ile kavgalı olan Deniz Akkaya'ya büyük şok! - Son Dakika

Selin Ciğerci ile kavgalı olan Deniz Akkaya'ya büyük şok!

01.10.2021 11:12
Selin Ciğerci ile kavgalı olan Deniz Akkaya'ya büyük şok!, System.String[]

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile arasındaki geçen kavga sonrası hapis yatan Deniz Akkaya'yı konu hakkında Beyaz TV ve partnerleri uyardı. Kıyameti koparan Akkaya'nın kanalda ortalığı birbirine kattığı ve camı çerçeveyi indirdiği iddia edildi. Beyaz TV, Akkaya'nın işine son mu verdi? İşte detaylar...

Ünlü sunucu ve manken Deniz Akkaya ile bir süredir polemik yaşadığı Selin Ciğerci arasındaki kaos giderek büyüdü. Bu kavganın kanala zarar verdiği düşünen Beyaz TV yönetimi, Akkaya'ya susması yönünde uyarıda bulundu. Bu uyarıya sinirlenen Akkaya, kanalda olay çıkardı. Cam çerçeve indirdiği belirtilen Akkaya, programa da katılmadı. Akkaya'nın işine son verileceği konuşuluyor.

Medyatava'da yer alan habere göre Selin Ciğerci aleyhinde yaptığı açıklamalar sonrası eski manken Deniz Akkaya,28 Eylül günü Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılmadı. Programda; Seren Serengil ve Bircan Bali ile sunuculuk yapan Akkaya'nın programda olmaması dikkat çekti. Ciğerci aleyhindeki açıklamaları nedeniyle işine son verildiği konuşuldu. Ama Akkaya sosyal medyada konuşulan bu iddiaları adeta yalanlarcasına Instagram hesabından paylaşımda bulunduktan sonra hesabını kapattı.

RTÜK BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Akkaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'le görüşmek için Ankara'ya gittiğini söyledi. Gerekçe olarak, "Değerli izleyicilerimiz günlerdir çabaladığımız konumuz yani gündüz kuşağında Türkiye'de özellikle ailelerin ve çocukların televizyon başında olduğu saatlerde p... elden ele gezen ve cinsel kimliğini pazarlamak dışında bir vasfı olmayan, FETÖ terör örgütü ilişkileri bilinen bu şahsı Ankara'da gerekli mecralara şikayet etmek için bugün kanalım Beyaz TV'den izin aldım. Yarın sizlerle birlikte olacağım. Yarın görüşmek üzere" diye bir açıklama yaptı.

AKKAYA'YA UYARI YAPILDI

Fakat Ciğerci aleyhinde sık sık açıklamalarda bulunan Akkaya'ya kanal yönetimi ve yayın partnerleri tarafından 'artık sus' uyarısı yapıldı. Ciğerci olayının takıntıya dönüştüğü söylendi. Bu sözler üzerine Akkaya yayın sonrası 'konuşturulmam engelleniyor' diye kulis ve koridorlarda camı çerçeveyi indirdi. Kanal yönetimini omurgasızlıkla suçladı. İşte bu olaydan sonra kanal yönetimi, Akkaya'ya bir daha programa çıkmayacağını iletti. Programın Akkaya olmadan Seren Serengil ve Bircan Bali ile devam edeceği de kendisine iletildi.

İşte Deniz Akkaya bu sebeple yayına çıkmadı. Akkaya aslında kanala geri dönebilmek için de "RTÜK Başkanı ile görüşmeye gidiyorum." diyerek yaptığı paylaşımla Beyaz TV'ye bir nevi mesaj yolladı. RTÜK Başkanını tanıyorum" mesajına rağmen kanal yönetimi geri adım atmadı. Akkaya da yeniden soluğu kanalda aldı. Yönetimle görüştü. Hatta o görüşmede gözyaşlarını tutamadı.

İŞİNE SON VERİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Akkaya yayında ya da dışarıda bir daha Selin Ciğerci'yi ağzına almayacağını söyledi. Bu görüşme sonrası Akkaya yeniden yayına çıkabildi ama kulislerde Akkaya'nın artık programda kalıcı olmadığı konuşuluyor. Yakın zamanda Akkaya'nın işine son verileceği programı partnerleri Seren Serengil ile Bircan Bali'nin sürdüreceği öğrenildi.

Selin Ciğerci ile kavgalı olan Deniz Akkaya'ya büyük şok!
Selin Ciğerci ile kavgalı olan Deniz Akkaya'ya büyük şok!
Selin Ciğerci ile kavgalı olan Deniz Akkaya'ya büyük şok!
Selin Ciğerci ile kavgalı olan Deniz Akkaya'ya büyük şok!

Seren Serengil, Selin Ciğerci, Deniz Akkaya, Beyaz Tv, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci ile kavgalı olan Deniz Akkaya'ya büyük şok! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti 11:11 Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda 11:04 İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap 11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi 10:52 Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi 10:48 Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak 10:14 İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti 09:57 Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor 09:48 Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor

Son Dakika Haberleri
11:05 Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce
11:04 İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda
11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
10:58 2.5 aylık tatil sonrası açılan TBMM'nin gündeminde 4 konu var
10:51 Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi
10:48 Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi
10:47 Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var
10:44 Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,88'den işlem görüyor
10:34 İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller
10:27 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları
Türkiye'nin önde gelen enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı Türkiye'nin önde gelen enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı         
11:22
Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce         
11:06
Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı         
11:03
2.5 aylık tatil sonrası açılan TBMM'nin gündeminde 4 konu var 2.5 aylık tatil sonrası açılan TBMM'nin gündeminde 4 konu var         
10:58
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var         
10:48
İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller         
10:35
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi         
10:04
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler         
08:44
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a şok suçlama: Kendi markalarına öncelik veriyor ve satıcılar arasında ayrımcılık yapıyor Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a şok suçlama: Kendi markalarına öncelik veriyor ve satıcılar arasında ayrımcılık yapıyor         
20:33
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 11:28:11. #1.13#
SON DAKİKA: Selin Ciğerci ile kavgalı olan Deniz Akkaya'ya büyük şok! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement