Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı

Tayyar ve Özlem Öz, şatafatlı hayatlarına veda etti

Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" notuyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler ve güzellik merkezi sahiplerinin mal varlıklarına el konulması gündemdeyken, güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında da flaş bir gelişme yaşandı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Gazeteci Murat Ağırel, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Açıklamalarında Ağırel, "Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını öğrendim" dedi.

DİLAN POLAT'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Öte yandan Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyanın 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 kişinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Mal varlıklarına el konulan isimler Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut. Öte yandan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz'ün de mal varlıklarına el konuldu.