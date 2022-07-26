Selvi Boylum Al Yazmalım şarkı nasıl yazıldı? Cahit Berkay'dan, Türkan Şoray'a yıllar sonra gelen aşk itirafı - Son Dakika
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Selvi Boylum Al Yazmalım şarkı nasıl yazıldı? Cahit Berkay'dan, Türkan Şoray'a yıllar sonra gelen aşk itirafı

26.07.2022 16:12

Yeşilçam'ın efsanesi Eşref Kolçak'ın anısına bu yıl ilki gerçekleşen Gemlik Film Festivali açılışına katılan Türkan Şoray ve usta müzisyen Cahit Berkay arasındaki diyalog festivale damga vurdu. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin müziğini yapan Berkay ise yıllar sonra Türkan Şoray'a aşık olduğunu sahnede itiraf etti.

Gemlik Film Festivali'nin açılışını, Türk Sineması'nın "Sultan"ı Türkan Şoray yaptı. İskele Meydanı'nda; ''Selvi Boylum Al Yazmalım'' filminin gösteriminin ardından Gülay Afşar moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi için sahneye çıkan Türkan Şoray, Gemlik'te binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gördüğü ilgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Şoray, duygularını Gemlikliler ile paylaştı. Şoray, "Sizinle olmak dünyanın en güzel duygusu. Sizlerin sevgisi ve ilgisi o kadar değerli ki. Bu sevgi beni hayata bağlayan en güzel ve en önemli güç. Eşref Kolçak, Türk Sineması için çok değerli bir isimdi. Eminim bizi görüyor ve hissediyordur. Onun adına böyle bir festival düşünülmesi çok güzel ve ne mutlu ki unutulmuyor. Sevgili halkımız sanatçıya her zaman çok değer veriyor ve çok vefalı. Sevgi öyle güzel bir şey ki ve siz bizleri öyle seviyorsunuz ki benden mutlusu yok. Umarım uzun seneler boyunca devam eder bu festival" dedi.

Cahit Berkay'dan Türkan Şoray'a... 'AŞIKTIM!'

"HEPSİ ÇİLELİ KADINLARDI VE BEN 50 SENE ÇİLE ÇEKTİM"

Oynadığı 220 filmde yüzlerce karaktere imza atan Şoray, hep mücadeleci kadınları canlandırdığını söyleyerek, "Hepsinin ayrı dramları vardı, hepsi ayrı sosyal sınıftan isimlerdi. O kadınların hepsi bendim ve onlarla özdeşleştim, onların mücadelesiyle ben de mücadele ettim. Ama maalesef canlandırdığım kadınların hepsi çileli kadınlardı ve ben 50 sene çile çektim. Çoğu edilgen kadındı ama sonunda dik durmasını öğrenmişlerdi. Ben de bu filmler sayesinde dik durmayı öğrendim" dedi.

Cahit Berkay'dan Türkan Şoray'a... 'AŞIKTIM!'

"SAHTEKÂRLIK YAPMADIM, OYNAYALIM BİTSİN YAPMADIM"

Oynadığı roller sonrası karakterlerin acısını eve taşıdığını belirten Şoray, "O kadınların acılarını eve taşıyordum. Acaba ben kendi hayatımda böyle olsa nasıl davranırdım diye düşünürdüm. O acıyı yaşamış gibi yapmadım, gerçekten acı çektim. Sahtekarlık yapmadım. Oynayalım bitsin yapamadım, mutlaka içim acımalıydı" ifadelerini kullandı.

Cahit Berkay'dan Türkan Şoray'a... 'AŞIKTIM!'

"DÖRT FİLM ÇEKTİM, HEM YÖNETTİM HEM OYNADIM"

Kariyerinde dört filmin yönetmenliğini üstlenerek aynı zamanda o filmlerde oyuncu olarak da yer alan Şoray, "Yıllarca kameranın önündeydim. Ama ben çılgınlık yapıp dört film çektim ve aynı zamanda oynadım. Hem kamera arkasında olmak hem de önünde olmak zor oluyordu" şeklinde konuştu.

Cahit Berkay'dan Türkan Şoray'a... 'AŞIKTIM!'

"İYİ Kİ BURADASINIZ"

Şoray'ın konuşmasının ardından Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sanatçıya Sevgi Ödülünü takdim etti. Sertaslan, "İyi ki buradasınız, bu festivalin uğuru olacaksınız inşallah, sayenizde bundan sonraki yıllarda üstüne koya koya devam edeceğiz. Sevgi Ödülü verilecekse en çok hak eden sizsiniz, diye düşündük. Sevgili Eşref Kolçak'ı bu sayede hep birlikte yad edeceğiz'' dedi.

Cahit Berkay'dan Türkan Şoray'a... 'AŞIKTIM!'

"BANA SORUYORLAR 'NASIL YAPTIN' DİYE AŞIKTIM"

Sahneye çıkan Cahit Berkay, ise ilk şarkısını orkestrasıyla çalmak yerine Türkan Şoray'a resital yapmak istediğini belirterek, "Bana, o filmin müziğini yaparken nasıl bir duyguyla yaptın, diye soruyorlar" dedi. Berkay bir an duraksadıktan sonra elindeki mikrofonla Türkan Şoray'ı işaret ederek, "Aşıktım" diye konuştu. Cahit Berkay, Selvi Boylum Al Yazmalım filminin müziğini çalarken, Türkan Şoray'da filmden diyaloglarla Berkay'a eşlik etti. Meydanı dolduran binlerce kişi "Çok yaşa Türkan Sultan" diye tezahürat yaptı.

Cahit Berkay'dan Türkan Şoray'a... 'AŞIKTIM!'

FESTİVAL, FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİLER İLE 4 GÜN SÜRECEK

Ünlü oyuncular, Perihan Savaş, Halil Ergün, Erkan Can, Güven Kıraç gibi ünlü isimlerinde katıldığı festival 4 gün boyunca Türk sinemasının seçkin film gösterimleri, sergiler ve söyleşiler ile devam edecek.

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Kaynak: Magazinkolik

Cahit Berkay, Türkan Şoray, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selvi Boylum Al Yazmalım şarkı nasıl yazıldı? Cahit Berkay'dan, Türkan Şoray'a yıllar sonra gelen aşk itirafı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selvi Boylum Al Yazmalım şarkı nasıl yazıldı? Cahit Berkay'dan, Türkan Şoray'a yıllar sonra gelen aşk itirafı - Son Dakika
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