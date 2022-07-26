Semiha Can'dan Yeni Çalışma "yağmurun Sesine Bak" - Son Dakika
Üye Girişi

Semiha Can'dan Yeni Çalışma "yağmurun Sesine Bak"

26.07.2022 21:06
Semiha Can'dan Yeni Çalışma "yağmurun Sesine Bak"

"Kader" adlı şarkısıyla müzik  dünyasına  başarılı  bir giriş yapan Türk müziği sanatçısı ve iş  insanı Semiha Can,  "Yağmurun Sesine Bak" adlı tekli çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Sözü ve müziği Vedat Yıldırımbora'ya, aranjesi Tamer Özkan'a ait olan şarkının, mix mastering'ini ve klip yönetmenliğini Candar Köker üstlendi.

Flamenko ezgilerle süslenen şarkısıyla başarılı bir çıkış yapan Semiha Can'ın klibi de büyük ses getirdi.

"Yağmurun Sesine Bak" Semiha Can'ın kadife sesi, farklı yorumu ve ritmik melodileriyle 2022 yazına damgasını vuracak.

"Sesim iyilik olsun…" sloganı ile keyifli bir müzik yolculuğuna çıkan Semiha Can, yeteneğini ve müziğe olan aşkını öncelikli olarak çocukların eğitimi ve kadınlara dair sosyal sorumluluk projeleriyle taçlandırıyor.

Sanatçının son çalışması "Yağmurun Sesine Bak" Ra Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da çalışma hayatına kazandırılan özel bireyler geleceğe umutla bakıyor Tekirdağ'da çalışma hayatına kazandırılan özel bireyler geleceğe umutla bakıyor BAKAN KARAİSMAİLOĞLU BİN MİNİBÜSÜN DAHA DÖNÜŞÜMÜ KONUSUNDA ÇALIŞMAMIZ VAR BAKAN KARAİSMAİLOĞLU BİN MİNİBÜSÜN DAHA DÖNÜŞÜMÜ KONUSUNDA ÇALIŞMAMIZ VAR
Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Semiha Can'dan Yeni Çalışma "yağmurun Sesine Bak" - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
20:27 Balotelli'ye sürpriz talip! Sion ve Adana Demirspor'un masaya oturduğu iddia edildi
19:48 Jorge Jesus'un "İsterlerse 50 faul yapsınlar" sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok
19:44 Almanya'dan enerji sıkıntısı vurgu yapacak uygulama: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ışıkları akşamları kapatılacak
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 ABD'nin Tayvan ziyareti ihtimali Çin'i çok sinirlendirdi: Askeri karşılık veririz
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:53 CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 21:06:43. #1.11#
SON DAKİKA: Semiha Can'dan Yeni Çalışma "yağmurun Sesine Bak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement