Doğum Gününde Yeni Şarkısı Yayında - Son Dakika
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Doğum Gününde Yeni Şarkısı Yayında

03.10.2022 20:23
Doğum Gününde Yeni Şarkısı Yayında

Semiramis Pekkan, 70'li yıllara damgasını vuran sözü Fikret Şeneş'e müziği José Feliciano'ya ait "Bana Yalan Söylediler" şarkısını yeniden yorumladı.

ONErpm Türkiye ile anlaşan Semiramis Pekkan, yeni projesini doğum gününde 30 Eylül Cuma günü dinleyicilerle buluşturacak.

54 yıllık uzun bir aradan sonra dönüş yapan Pekkan, yeni projeleri için hazırlıklara başladı.

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Kaynak: Snob Magazin

Semiramis Pekkan, Türkiye, Eylül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğum Gününde Yeni Şarkısı Yayında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğum Gününde Yeni Şarkısı Yayında - Son Dakika
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