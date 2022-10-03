Doğum Gününde Yeni Şarkısı Yayında

ONErpm Türkiye ile anlaşan Semiramis Pekkan, yeni projesini doğum gününde 30 Eylül Cuma günü dinleyicilerle buluşturacak.
54 yıllık uzun bir aradan sonra dönüş yapan Pekkan, yeni projeleri için hazırlıklara başladı.
Kaynak: Snob Magazin
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