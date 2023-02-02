Çocuğunu öldüren babaya tepki gösteren Gani Müjde'nin kullandığı ifadelere eleştiri yağıyor - Son Dakika
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Çocuğunu öldüren babaya tepki gösteren Gani Müjde'nin kullandığı ifadelere eleştiri yağıyor

02.02.2023 11:46

Senarist Gani Müjde, sosyal medya hesabından evi terk eden eşinden intikam almak için çocuğunu öldüren şahsa tepki gösterdi. Müjde'nin "Karın gitse ne olur lan hayvan?" diyerek ağzını bozdu. Ünlü senaristin paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yönetmen ve senarist Gani Müjde, eşi evi terk ettiği için intikam almak için çocukların öldürülmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından ağzını bozduğu bir paylaşım yapan Müjde'nin sözleri de tepki çekti.

"KARIN GİTSE NE OLUR LAN HAYVAN"

Twitter hesabından paylaşım yapan Gani Müjde, "'Boşanmak isteyen karısından intikam almak için çocuğunu öldürdü' haberleri dolu ortalık. Bir baba bunu nasıl yapabilir? Karın gitse ne olur lan hayvan? Tut ki yenisini bulamadın; gider 31 ç....? İnsan öz evladına, canına kıyar mı lan? Nasıl baktın çocuğunun gözlerine?" ifadelerini kullandı.

Kadın cinayetlerine tepki gösteren Gani Müjde'nin kullandığı ifadelere eleştiri yağıyor

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Gani Müjde'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Birçok kadın kullanıcı, "Akıl tutulması bu paylaşım" ve "Öfkemiz ortak ama bu tweet yakışmamış" yorumları yaptı.

Kadın cinayetlerine tepki gösteren Gani Müjde'nin kullandığı ifadelere eleştiri yağıyor

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERİRKEN DE AĞZINI BOZDU

Paylaşımından dolayı tepki çeken Gani Müjde, eleştire cevap verirken bir kez daha ağzını bozarak "Terkedilen erkeklerin karılarını ve çocuklarını öldürmeye iten sebeplerin başında 'Fallus kompleksi' olduğunu bilmeyenler üslubumla ilgili duyar kasmasınlar. Biri 'adam cinnet geçirdiyse ne yapsın?' yazmış. Cinnetine s...yım. İnsan karısına kızıp kendi çocuğunu boğar mı lan?" dedi.

Kadın cinayetlerine tepki gösteren Gani Müjde'nin kullandığı ifadelere eleştiri yağıyor
YORUMLAR (5)
  • Songül Şahin: Az bile söylemiş bir cana kiyana kibar davranilmaz bu şerefsizlere itibar kazandırmayın adam katil birde evladının katili malesef içerde yıllarca devletin ekmeğini yiyecek sağlık hizmeti alacak psikolojik destek alacak nefes alacak ama küçücük bir can toprağın altinda nefessiz bu dünyadan uzak karısı gitmiş bahaneye bak pislik Cevap Yaz 38 7 Yayından Kaldır
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Gani Müjde, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çocuğunu öldüren babaya tepki gösteren Gani Müjde'nin kullandığı ifadelere eleştiri yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuğunu öldüren babaya tepki gösteren Gani Müjde'nin kullandığı ifadelere eleştiri yağıyor - Son Dakika
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