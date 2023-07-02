Serdar Ortaç'a Sinan Akçıl'dan eleştiri: 'Eski Serdar gibi gizemini koru' - Son Dakika
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Serdar Ortaç'a Sinan Akçıl'dan eleştiri: 'Eski Serdar gibi gizemini koru'

02.07.2023 16:41

Pop müziğin sevilen şarkıcısı Serdar Ortaç, sosyal medyada aktif olmasıyla dikkat çekiyor. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ortaç'a popçu Sinan Akçıl'dan eleştiri geldi. Akçıl, Ortaç'ın canlı yayınlarını ve anlattıklarını eleştirerek, eski Serdar gibi gizemini korumasını ve enerjisini sahnede göstermesini istedi.

Pop müziğin sevilen şarkıcısı Serdar Ortaç da son dönemlerde sosyal medyada aktif olan isimlerden. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Serdar Ortaç, daha önce de hem maddi hem de özel hayatında büyük sıkıntılar yaşamıştı. Ortaç zaman zaman takipçileriyle dertleşiyor. Açtığı bir yayına ise popçu Sinan Akçıl'dan eleştiri geldi.

"BİN KERE SÖYLEDİM SANA"

Sürekli hüzünlü olduğu gözlemlenen Serdar Ortaç'a hayranlarından destek gelirken, Sinan Akçıl Ortaç'ın canlı yayınlarına ve anlattıklarına öfkelendi. Akçıl, "Ortaç ne yapıyorsun böyle? Bin kere söyledim sana seni çok sevdiğim için. 'Şu star ceketini tekrar giy' diye. Eski Serdar gibi gizemini koru, enerjini sahnede göster. Hastalığı da düşünce yapınla yen diye. 'Haklısın' dedin ama aynı şeyler. Üzülüyorum, çok önemli bir adamsın. Ama hiçbir zaman farkına varamıyorsun ya da hepimizle dalga geçiyorsun" dedi.

"SENİ ÇOK SEVDİĞİM İÇİN YAZMAK ZORUNDAYIM"

Ünlü şarkıcı devamında şunları söyledi; "Saçma TikTok yayınlarını bitirdin şimdi de Instagram yayınları mı başladı? Yapma Ortaç. İhtiyacın yok. Çok konuşmak istiyorsan ara beni saatlerce dertleşirim seninle. Seni çok sevdiğim için yazmak zorundayım bunu ve yukarıda yazdığımı."

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Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'a Sinan Akçıl'dan eleştiri: 'Eski Serdar gibi gizemini koru' - Son Dakika


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