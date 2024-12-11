Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı

Geniş Video İzle

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada açtığı canlı yayında bir takipçisinin sorusuna sinirlendi. İlginç ifadeler kullanan Ortaç yine kendine hakim olamadı.

11.12.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra önce hakkında ev hapsi kararı verilen, daha sonra tedbir kararı kaldırılan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sahnelere geri döndü. Bir daha kumar oynamayacağını söyleyen Ortaç, sosyal medyada açtığı canlı yayında yine kendine hakim olamadı.

ORTAÇ CANLI YAYINDA YİNE KENDİNE HAKİM OLAMADI

Takipçileriyle sohbet eden Ortaç, kendisine kumar alışkanlığıyla ilgili sorulan soruya sinirlendi. Ortaç, canlı yayında aklına geleni, söyledi.

"KAFASINA İNDİRECEĞİM"

Ünlü şarkıcı, "Ne kaybı babacım, daha ne kumarı ya... Bak bir daha bana kumar soranın kafasına indireceğim, ne varsa elimde. Buradan indiremem yüz yüze. Hayatım kaymış hâlâ kumar soruyorlar bana" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı

Serdar Ortaç, Magazin, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Uzunkaya:
    Vay be hakikaten ağzına ne geliyorsa saymış. İşte habercilik bu. 5 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Serdar saydırmamış ama benim size saydırdığım dan şüpheniz olmasın Son dakika editörü . 4 0 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Alkol e başlamış galiba 1 0 Yanıtla
  • Orçun Kömür:
    Editör şimdi içinden kahka atıyordu bu enayilerede ne yazsam inanıyor diye 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:51:31. #1.13#
SON DAKİKA: Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.