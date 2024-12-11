Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra önce hakkında ev hapsi kararı verilen, daha sonra tedbir kararı kaldırılan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sahnelere geri döndü. Bir daha kumar oynamayacağını söyleyen Ortaç, sosyal medyada açtığı canlı yayında yine kendine hakim olamadı.
Takipçileriyle sohbet eden Ortaç, kendisine kumar alışkanlığıyla ilgili sorulan soruya sinirlendi. Ortaç, canlı yayında aklına geleni, söyledi.
Ünlü şarkıcı, "Ne kaybı babacım, daha ne kumarı ya... Bak bir daha bana kumar soranın kafasına indireceğim, ne varsa elimde. Buradan indiremem yüz yüze. Hayatım kaymış hâlâ kumar soruyorlar bana" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı - Son Dakika
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