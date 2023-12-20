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Serdar Öztop'un İlham Veren Ozanlar Konseri - Son Dakika
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Serdar Öztop'un İlham Veren Ozanlar Konseri

Serdar Öztop, Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif ve Neşet Ertaş'ın eserlerine rock temelli orkestral düzenlemeler yaparak 'İlham Veren Ozanlar' temalı bir konser düzenledi. Cahit Berkay, Nejat Yavaşoğulları, Murat Evgin, Ogün Sanlısoy, Rojin, Ozan Bircan ve Burak Gürpınar da konuk sanatçı olarak katıldı. Konserin finalinde ise tüm salon Aşık Veysel'in 'Keklik İdim Vurdular' türküsünü birlikte söyledi.

Serdar Öztop\'un İlham Veren Ozanlar Konseri
20.12.2023 - 19:15,
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Serdar Öztop'un, 20. yüzyıla damgasını vurmuş üç ozanımız; Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş'ın eserlerine yaptığı rock temelli orkestral düzenlemeler ve bu kültürün yansıması olarak yarattığı orijinal eserlerden oluşan "İlham Veren Ozanlar" temalı konsere; Cahit Berkay, Nejat Yavaşoğulları, Murat Evgin, Ogün Sanlısoy, Rojin, Ozan Bircan, Burak Gürpınar konuk sanatçı olarak katıldıladı.

Sanatçılar, konserin finalini tüm salonla birlikte söyledikleri Aşık Veysel'in "Keklik İdim Vurdular" türküsü ile yaptılar.

Kaynak: Magazinkolik
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