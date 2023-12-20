Serdar Öztop\'un İlham Veren Ozanlar Konseri

Serdar Öztop'un, 20. yüzyıla damgasını vurmuş üç ozanımız; Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş'ın eserlerine yaptığı rock temelli orkestral düzenlemeler ve bu kültürün yansıması olarak yarattığı orijinal eserlerden oluşan "İlham Veren Ozanlar" temalı konsere; Cahit Berkay, Nejat Yavaşoğulları, Murat Evgin, Ogün Sanlısoy, Rojin, Ozan Bircan, Burak Gürpınar konuk sanatçı olarak katıldıladı.
Sanatçılar, konserin finalini tüm salonla birlikte söyledikleri Aşık Veysel'in "Keklik İdim Vurdular" türküsü ile yaptılar.
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