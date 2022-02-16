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Serel Yereli'nin "Allah katındaki sevgilim" sözlerine Aleyna Tilki'den "meleğim" cevabı - Son Dakika

Serel Yereli'nin "Allah katındaki sevgilim" sözlerine Aleyna Tilki'den "meleğim" cevabı

16.02.2022 08:53

Bir süredir İngiltere'de yaşayan Serel Yereli'nin yanına şarkıcı Aleyna Tilki gitti. Yereli sosyal medya hesabından Aleyna Tilki'yi de etiketleyip gül fotoğrafı paylaştı. Yerel altına "Hoşgeldin canım, Allah katındaki sevgilim" notunu düştü.

İngiltere'den bol bol paylaşım yapan Aleyna Tilki ve Serel Yereli arasındaki bir diyaloğa takipçileri anlam veremedi. Serel Yereli'nin sosyal medya hesabındaAleyna Tilki'ye "Allah katındaki sevgilim" demesi dikkat çekti.

ALLAH KATINDAKİ SEVGİLİM

İngiltere'ye giden ve burada Serel Yereli ile buluşan Aleyna Tilki'den dikkat çeken fotoğraf ve videolar geldi. Kırmızı gülle giden Tilki'ye Serel Yereli,"Hoşgeldin canım, Allah katındaki sevgilim" notunu düştü. Şarkıcı Aleyna Tilki ise bu paylaşıma "Çiçeklerimle geldim Melakem" karşılığını verdi.

Serel Yereli'nin 'Allah katındaki sevgilim' sözlerine Aleyna Tilki'den 'meleğim' cevabı
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Aleyna Tilki, Serel Yereli, İngiltere, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serel Yereli'nin 'Allah katındaki sevgilim' sözlerine Aleyna Tilki'den 'meleğim' cevabı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Serel Yereli'nin "Allah katındaki sevgilim" sözlerine Aleyna Tilki'den "meleğim" cevabı - Son Dakika
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