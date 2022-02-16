Serel Yereli'nin 'Allah katındaki sevgilim' sözlerine Aleyna Tilki'den 'meleğim' cevabı

İngiltere'den bol bol paylaşım yapan Aleyna Tilki ve Serel Yereli arasındaki bir diyaloğa takipçileri anlam veremedi. Serel Yereli'nin sosyal medya hesabındaAleyna Tilki'ye "Allah katındaki sevgilim" demesi dikkat çekti.

ALLAH KATINDAKİ SEVGİLİM

İngiltere'ye giden ve burada Serel Yereli ile buluşan Aleyna Tilki'den dikkat çeken fotoğraf ve videolar geldi. Kırmızı gülle giden Tilki'ye Serel Yereli,"Hoşgeldin canım, Allah katındaki sevgilim" notunu düştü. Şarkıcı Aleyna Tilki ise bu paylaşıma "Çiçeklerimle geldim Melakem" karşılığını verdi.