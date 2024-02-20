Seren Serengil'in yıllardır birlikte yaşadığı patili dostu Noynoy bilinmeyen sebeple rahatsızlandı. Veteriner kontrolünde tedavi edilen Noynoy'un 5 kez kalbi durdu.
Sosyal medya hesabından ağlayarak yardım isteyen Serengil, Noynoy'un kalbinin 6'ncı kez durduğunu ve bu kez dayanamayarak hayatını kaybettiğini söyledi.
Can dostunu kaybetmenin acısını yaşayan Seren Serengil, sosyal medya hesabından köpeği için duygusal şu ifadeleri kullandı:
"BU SABAH SENSİZ UYANDIM"
"Canım oğlum... Kalbim, luliğimmm. Noynoyum. Bu sabah sensiz uyandım... Nasıl bir boşluk. Nasıl bir sensizlik. Ben bütün acılarımın yerine hep seni koydum. Çocuğum olmadı seni koydum.
Aile kuramadım yerine seni koydum. O kadar mutluyduk ki hayatımdan memnun olma sebebimdin. Huzurumdun. Yeter ki sen ol da varsın hiçbir şey olmasındı. O kadar pansumanımdın. Sen, ben, Tokyo..."
Dün seni hastaneden alıp eve getirdim ilk öncö. Asla kimseyi almadığın en çok sevdiğin en çok huzur bulduğun yatağımızda seni son kere yatırdım... seni sevdim öptüm kokladım, seninle vedalaştım.
Sonra Tokyo'ya senin öldüğünü söyledim üçümüzün son bir arada olduğu dakikalardı. Tokyo da geldi kokladı nasıl üzgün yıllardır ayrılmaz ikiliydiniz.Sonra koşa koşa yemeğe geldiğin mutfağımıza götürdüm yemek kabın her şeyin hiç kalkmayacak merak etme.
Sonra da annemle, Tohma'yla, seni seven tüm arkadaşlarımla vedalaştın sonra da seni battaniyene sardık yatakta bin defa üşüme diye üstünü örttüğüm fönlerle ısıttığım oğlumu bu soğukta toprağa gömecektim.
Dünyanın en tarifsiz acısıymış ama sıkı sıkı sardım çünkü çok üşürsün diye... 35 gün oradan oraya koşturmalarım o hastaneden bu hastaneye. O doktordan bu doktora en iyi ilaçlar en iyi şekilde baktım 24 saat sadece tuvalete gittim.
Hiç yanından ayrılmadım yattığın koltuktan kalkmadım sana hakkım helal olsun oğlum.
Son Dakika › Magazin › Seren Serengil... PATİLİ DOSTUNU KAYBETTİ; 'BU SABAH SENSİZ UYANDIM' - Son Dakika
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