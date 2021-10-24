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Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı - Son Dakika

Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı

24.10.2021 10:10

Ünlü sunucu Seren Serengil'in katıldığı bir televizyon programında "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum" sözleri tartışmaya sebep oldu. Serengil, zinanın karşısında durma nedenine ise, "Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" sözleriyle açıklık getirdi.

Sunucu Seren Serengil, TGRT ekranlarında Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programına konuk oldu. Dobra açıklamalarda bulunan Serengil'in zina hakkında söyledikleri ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

"ZİNA YENİDEN SUÇ OLMALI"

Zayıflama ameliyat olduktan sonra Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Özellikle Söylemezsem Olmaz programında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen sunucu evli adamlarla birlikte olan kadınlara tepki gösteren Serengil "Zina yeniden suç olmalı" dedi.

"SEN AHLAK BEKÇİSİ MİSİN?"

Seren Serengil açıklamasında "Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" yorumunda bulundu. Serengil'i ise Yeşim Salkım onaylayarak "Ahlaki bir deformasyon var" dedi. Serengil'in yorumu sosyal medyada tepki çekti. Takipçiler "Sen ahlak bekçisi misin?" yorumlarında bulundu.

Seren Serengil, Zina suç olmalı çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı

Dumping Sendromu, Seren Serengil, Yeşim Salkım, Zina, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seren Serengil, 'Zina suç olmalı' çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı - Son Dakika Magazin


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