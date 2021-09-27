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Serenay Sarıkaya'dan 7 milyon TL'lik anlaşma! - Son Dakika

Serenay Sarıkaya'dan 7 milyon TL'lik anlaşma!

27.09.2021 13:11
Serenay Sarıkaya'dan 7 milyon TL'lik anlaşma!, System.String[]

Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Selami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan Akbank, bu kez son yılların popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı.

Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Selami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan Akbank, bu kez son yılların popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı. İddialara göre 7 milyon TL karşılığında Akbank'ın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak.

Serenay Sarıkaya'dan 7 milyon TL'lik anlaşma!

Geçtiğimiz hafta İzmit'te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun nasıl bir senaryoyla ekranlarda olacağı sır gibi saklanıyor. Komedyen Feyyaz Yiğit'in rol aldığı kampanyaya dahil mi olacak, yoksa yeni bir kampanyanın yüzü mü olacak, onu hep birlikte göreceğiz…

İstanbul'a döndü

Zorlu Center'da, Beymen Mağazalar Direktörü Ayten Danışman'la karşılaştım. Bütün yazı Bodrum'da geçiren Danışman, burada Beymen adına ekip arkadaşlarıyla birlikte tam beş mağaza açmıştı. Yalıkavak Marina, Mandarin Oriental ve Kaplankaya Beymen POP UP mağazalarının yanı sıra Valentino ve Balmain'in butik mağazalarının açılış süreçlerini yöneten Ayten Hanım, herkes Bodrum'da tatil yaparken bir mağazadan diğerine koşmuştu. Bodrum'daki işlerini bitiren Danışman, gönül rahatlığıyla İstanbul'daki işlerinin başına dönmüş.

Serenay Sarıkaya'dan 7 milyon TL'lik anlaşma!

8 ay sonra taburcu edildi

Bursalı duayen işadamı Hayri Yazıcı, Covid nedeniyle 8 aydır tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu! Taksim Acıbadem Hastanesi'nde tam 8 ay yatan ve bunun 3 ayı uyutulan Yazıcı, bu süreçte 3 ağır ameliyat geçirmişti. Acıbadem Hastanesi'nden Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'ne nakledilen işadamı, buradaki yeni bir tedavinin ardından 4 gün sonra uyandırılmış.

Serenay Sarıkaya'dan 7 milyon TL'lik anlaşma!

Hızla iyileşme gösteren Hayri Yazıcı, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Kızı Bahar Şer'in Sarıyer'deki evine getirilen Yazıcı'nın tedavisi evde devam edecek. Kızı Bahar Şer, evi neredeyse tam teşekküllü bir hastaneye çevirmiş. Her detayıyla bizzat ilgilenen Şer, eve fizik tedavi ünitesi de kurdurmuş. Hayri Yazıcı her gün fizik tedavi görerek, eski sağlığına kavuşacak.

Tablonun geliri TEMA'ya bağışlandı

Önceki gün Zorlu Center'da genç işadamı Taner Tekin'le karşılaştım. Bodrum'dan yeni döndüğünü söyleyen Tekin, orada ünlü ressam Haluk Akakçe'nin sergisine katıldığını ve bir eseri satın aldığını anlattı. Orman yangınlarının moralleri çok bozduğunu söyleyen Tekin, satın aldığı tablonun 20 bin dolarlık ücretinin Haluk Akakçe tarafından TEMA'ya bağışlandığını anlattı.

Serenay Sarıkaya'dan 7 milyon TL'lik anlaşma!

Akakçe, pandeminin bitişini kutlamak için eğlenceli bir sergi yapmak istemiş, ancak orman yangınları nedeniyle konseptini değiştirip, Bodrum Zai'deki sergisine "You're Not Alone-Yalnız Değilsin" adını uygun görmüş.

Serenay Sarıkaya'dan 7 milyon TL'lik anlaşma!

Serenay Sarıkaya, Hakan Binbaşgil, Türk Lirası, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'dan 7 milyon TL'lik anlaşma! - Son Dakika Magazin


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