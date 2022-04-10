Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 İstanbulspor: 3 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçında İstanbulspor'u konuk eden Menemenspor, rakibine 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
10. dakikada rakip savunmanın arkasına sarkan Jetmir Topalli, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta gönderdi.
20. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortasına kafayla vuran Jetmir Topalli'nin şutu son anda kalecide kaldı.
37. dakikada uzun pasla topla buluşan Muammer Sarıkaya, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muammer Sarıkaya'nın kalecinin solundan gönderdiği topa Jetmir Topalli dokunarak ağlarla buluşturdu. 0-1
58. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortasında kale önünde Muammer Sarıkaya, topu ağlara gönderdi. 0-2
60. dakikada Abdullah Aydın'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Toni Correia Gomes, meşin yuvarlağı kaleye yolladı. 1-2
65. dakikada Eduard Rroca'nın pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Jetmir Topalli, çok sert vurarak topu filelerle buluşturdu. 1-3
75. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Lanre Kehinde kaleye şutunu gönderdi ancak kaleci Alperen Uysal topa sahip oldu.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Gökhan Memişoğlu xx, Mehmet Akıncık xx
Menemenspor: Batuhan Şen x, Seyfettin Anıl Yaşar x, Oğuzhan Çapar xx, Sinan Akgöl x (Mohamed Mahdi Sabbah dk. 63 x), Emre Batuhan Adıgüzel xx (Mahmut Akan dk. 85 ?), Mahamadou Ba xx, Cem Çelik x (Emir Şenocak dk. 63 x), Abdullah Aydın xx, Batuhan Kırdaroğlu x (Toni Correia Gomes dk. 46 xx), Himmet Ertürk xx, Ahmet Sagat xx (Lanre Kehinde dk. 73 x)
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Kerem Paykoç, Ömer Şahbaş, Berkan İbrahim Çakır, Enes Sağlık
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Mehmet Yeşil xx, Michael Ologo xx, Ali Yaşar xx (Duhan Aksu dk. 84 ?), Eduard Rroca xx (Eslem Öztürk dk. 77 x), Ferhat Yazgan xx, Muammer Sarıkaya xxx, Melih Kabasakal xx, Emir Kaan Gültekin xx, Valon Ethemi x (Berkay Görmez dk. 77 x), Jetmir Topalli xxx (Kağan Bağış dk. 89 ?)
Yedekler: Mücahit Serbest, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Okan Erdoğan, Mertan Caner Öztürk
Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç
Goller: Jetmir Topalli (dk. 37 ve 65), Muammer Sarıkaya (dk. 58) (İstanbulspor), Toni Correia Gomes (dk. 60) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Batuhan Şen, Seyfettin Anıl Yaşar (Menemenspor), Eduard Rroca (İstanbulspor) - İZMİR
Kaynak: İHA
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