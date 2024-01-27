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Yozgat'ta bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat'ta bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir bağ evinden çalınan 2 adet güvenlik kamerası ve motosikletin bulunması için başlatılan çalışmada, H.T., M.A. ve E.K. isimli şüpheliler Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Tutuklanan zanlılar, çalıntı eşyaların sahibine teslim edildikten sonra Boğazlıyan Cezaevine gönderildi.

Yozgat\'ta bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
27.01.2024 - 16:47,
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Yozgat'ta bir bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir bağ evinde bulunan 2 adet güvenlik kamerası ve motosikletinin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen H.T., M.A. ve E.K. isimli şahıslar Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Boğazlıyan Cezaevine gönderildi.

Çalınan motosiklet ve güvenlik kameraları jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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