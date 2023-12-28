Sarıkaya\'da Yol Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Açıkel, bu yıl yeni yollar açarak, yol ağını genişlettiklerini söyledi.

Açıkel, AA muhabirine, 20 bin nüfuslu Sarıkaya'nın yerleşim alanının çok geniş, 100 bin nüfusu kaldıracak kapasitede olduğunu belirtti.

İlçenin geniş alana yayılmasından dolayı hizmet ağının da fazla olduğunu aktaran Açıkel, "Bu yılın başlarında başlattığımız yol ve kaldırım çalışmalarını devam ettiriyoruz. İlçemizin 16 mahallesi bulunuyor ve biz bu mahallelerin çeşitli bölgelerinde yeni yol açma ve bozulan yolları yenileme çalışmalarımızı sürekli devam ettiriyoruz. Özellikle doğal gazın gelmesinden sonra ilçemizde yol yapım çalışmalarına fazlasıyla bütçe ve zaman ayırmak zorundayız." dedi.

Açıkel, 250 bin metrekare beton kilit parke ve asfalt yol ile 26 bin 700 metrekare kaldırım yaptıklarını ifade etti.