Vali Mustafa Çiftçi Tekman'a ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Vali Mustafa Çiftçi Tekman'a ziyaret gerçekleştirdi

Vali Mustafa Çiftçi Tekman\'a ziyaret gerçekleştirdi

Vali Mustafa Çiftçi, Tekman ilçesine ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emekliye ayrılan Ahmet Sarıkaya'ya başarı belgesi takdim etti. Vali, Tekman esnafıyla da bir araya geldi.

24.02.2024 09:22  Güncelleme: 09:25
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Vali Mustafa Çiftçi ilçe ziyaretleri kapsamında, 2001-2003 yılları arasında kaymakam olarak görev yaptığı Tekman'a gitti.

Tekman Kaymakamlığına bir ziyaret gerçekleştiren Vali Çiftçi, burada Kaymakam Hasan Raşit Taşkın'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Çiftçi, kaymakamlık yaptığı dönemde birlikte çalıştığı ve emekliye ayrılan Ahmet Sarıkaya'ya, 42 yıllık hizmetlerinden ötürü başarı belgesi takdim etti.

Ziyaretlerine; Tekman Belediye Başkanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüyle devam eden Vali Çiftçi, ardından Tekman esnafıyla bir araya geldi.

2008 yılında Tekmanlılar tarafından kendisine fahri hemşehrilik beratı verilen Vali, ilçe esnafıyla bir süre sohbet ettikten sonra akşam saatlerinde Tekman'dan ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Mustafa Çiftçi Tekman'a ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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