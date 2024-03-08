Ümraniye'de Sarıkaya Camisi Törenle Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ümraniye'de Sarıkaya Camisi Törenle Açıldı

Ümraniye\'de Sarıkaya Camisi Törenle Açıldı

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan Sarıkaya Camisi, törenle açıldı. Caminin açılış töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, camiyi yaptıran hayırsever iş insanı Ramazan Sarıkaya'ya teşekkür etti. Cami masraflarının bir kısmının hayır sahipleri tarafından karşılandığı, masrafların bir bölümünü de belediye olarak kendilerinin tamamladığı bilgisini veren Yıldırım, caminin yanına 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an Kursu yapmayı planladıklarını da dile getirdi. Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik de törene katıldı.

08.03.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan Sarıkaya Camisi, törenle açıldı.

Cuma namazının da kalındığı caminin açılış töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, camiyi yaptıran hayırsever iş insanı Ramazan Sarıkaya'ya teşekkür etti, hayırsever sayısının artması temennisinde bulundu.

Ümraniye'de 2019'dan sonra göreve geldiğini hatırlatan Yıldırım, "Ümraniye camilerle meşhur bir ilçemiz. Güzel camilerimiz var ama böyle mahalle mescitleri tarzında camilerimiz pek yoktu. Çok şükür böyle 18 cami yapma imkanımız oldu." dedi.

Cami masraflarının bir kısmının hayır sahipleri tarafından karşılandığı, masrafların bir bölümünü de belediye olarak kendilerinin tamamladığı bilgisini veren Yıldırım, içeride 700 dışarıda da 400 olmak üzere 1100 kişilik kapasitesi olan caminin yanına 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an Kursu yapmayı planlıklarını da dile getirdi.

İsmet Yıldırım'ın hayırsever Sarıkaya ailesine hediye takdim ettiği törene, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik de katıldı.

Kaynak: AA

Abdulkerim Çelik, Abdulaziz Aydın, İsmet Yıldırım, Sarıkaya, Ümraniye, Cami, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Sarıkaya Camisi Törenle Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yöneticilere 'Etkili İletişim ve Hitabet' semineri
    17:04 Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yöneticilere 'Etkili İletişim ve Hitabet' semineri

    Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Gelecek İçin Bugünden' sloganıyla yürütülen 'Yönetici Atölyeleri Projesi' kapsamında okul ve kurum yöneticilerine 'Etkili İletişim ve Hitabet' semineri verdi. Seminerde, TRT Spikeri Seval Çöpür tarafından etkili iletişim, diksiyon egzersizleri ve sunum teknikleri hakkında eğitim verildi.

  • KADEM, Düzce'deki kadın hastaları ziyaret etti
    17:02 KADEM, Düzce'deki kadın hastaları ziyaret etti

    KADEM Düzce İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Düzce Üniversitesi Genç KADEM Topluluğu öğrencileri ile birlikte DÜ Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören kadın hastaları ziyaret etti. KADEM üyeleri, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

  • Mardin Adliyesi Önünde Çıkan Kavgada 1'i Polis 5 Kişi Yaralandı
    17:02 Mardin Adliyesi Önünde Çıkan Kavgada 1'i Polis 5 Kişi Yaralandı

    Mardin Adliyesi önünde bir duruşmadan çıkan taraflar arasında başlayan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınanlar da bulunmaktadır.

  • GAÜN'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
    17:02 GAÜN'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

    Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, konuşmacılığını Psikolog Seda Ovayolu'nun yaptığı söyleşi düzenlendi. GAÜN Turizm Uygulamalı Otelinde gerçekleşen etkinlikte, kadın ve erkek eşitliği vurgulandı ve Gazi Mustafa Atatürk'ün kadınlara sağladığı haklar hatırlatıldı.

  • Optic World İzmir Fuarı Kapılarını Açtı
    17:02 Optic World İzmir Fuarı Kapılarını Açtı

    İzmir Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı - Optic World İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından düzenlenen bir açılış töreniyle başladı. Fuar, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ergün Karaçanak ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in konuşmalarıyla açıldı. Optik ve gözlük sektöründe yerli ve milli markaların oluşturulmasını hedefleyen fuar, optik ürünler, gözlük aksesuarları, oftalmolojik cihazlar ve hizmetler gibi birçok ürün ve hizmeti ziyaretçilere sunuyor. Fuar, 10 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.

  • SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışanları ziyaret etti
    17:02 SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışanları ziyaret etti

    SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla akademik ve idari kadın çalışanları ziyaret etti. Ziyarette, Prof. Dr. Dağlı kadınların toplumdaki yeri ve değerinin önemine vurgu yaparak, iyi eğitim almış kadınların ailelerine, çevrelerine ve topluma büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ziyarette ayrıca çalışanlara armağan takdim edildi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türk kadını seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldı
    17:01 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türk kadını seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldığını belirtti. Özel, ayrıca Eskişehir'de gerçekleşecek seçimlerde bir rekor beklediğini ifade etti.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimcileri destekleyecek yeni bir proje başlattıklarını açıkladı
    17:01 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimcileri destekleyecek yeni bir proje başlattıklarını açıkladı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile iki işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, "Bugün bu protokoller kapsamında yeni bir proje başlattığımızın da müjdesini sizlerle paylaşmak isterim.

  • AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Kadınlarla Buluştu
    17:01 AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Kadınlarla Buluştu

    AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, düzenlediği etkinlikte kadınların her gününün önemli olduğunu vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin vatandaşları mutlu etmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca Hatipoğlu, eşiyle birlikte kadın esnafı ziyaret ederek karanfil hediye etti. Kadın istihdamına önem veren Hatipoğlu, kreş sorunu yaşayan kadınlar için 12 saat çalışacak kreşler açacaklarını ve kadın sığınma evlerini artıracaklarını söyledi.


16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
13:40 Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?
13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: ’Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum’ Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: 'Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum'
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
14:49 Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 17:01:00. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Sarıkaya Camisi Törenle Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement