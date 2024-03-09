Ümraniye Belediyesi Sarıkaya Camii ve Minibüsçüler Odası Hizmet Binasını Açtı

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sarıkaya Camii ve Minibüsçüler Odası hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Ümraniye Belediyesi tarafından bir süredir inşaatı devam eden ve kısa süre önce yapımı tamamlanan Sarıkaya Camii ve Minibüsçüler Odası hizmet binası dün akşam gerçekleştirilen törenler ile hizmete açıldı. Açılış törenlerine, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sarıkaya Camii açılışında camiyi yaptıran ve bağışlayan aileye Başkan Yıldırım tarafından sembolik hediye verildi.
"7 senelik metronun halini görseniz hakikaten utandım"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Başkan Yıldırım, "Taksicilerle kavgalı, vatandaşla kavgalı ve halk otobüsleri ile başlı başına kavgalı. 6 aydır adamların maaşını vermiyor. Metroların halini görüyorsunuz, dünkü metroda Ümraniye, Çekmeköy ve Üsküdar rezillik. Vatandaş 3 saatte gideceği yere gidememiş, metro arızalanmış. Bakımını yapmazsan arızalanır. Ben de bindim, utandım. 7 senelik metronun halini görseniz hakikaten utandım. Bu millet 31 Martta İstanbul'u muradına erdirir inşallah" dedi. - İSTANBUL
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Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, yerel seçimlerde diğer parti adaylarının 'milli görüşçü' olarak kendilerini ifade ettiklerini belirterek, milli görüşün temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu ve liderinin Necmettin Erbakan olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Derince İlçe Başkanı Samet Çetin'in organize ettiği esnaf buluşması programına katılarak, esnafla projelerini ve hedeflerini paylaştı. Şirin, Çenedağ Mahallesi'nde düzenlenen programda yapacakları projeleri anlatarak, seçimleri kazanarak ilçeye hizmet etmenin onurunu yaşayacaklarını belirtti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükakın, ülkenin ve İslam aleminin hayırlı bir ramazan ayı geçirmesini temenni ederek, ramazan ayının yaralı kalplere merhem, ruhlara şifa olmasını diledi. Yeni yüzyıldaki ilk ramazan ayına, mazlum ve mahzun coğrafyaların ahıyla girildiğini vurgulayan Büyükakın, bu mübarek ayların, yaşanan insanlık dışı zulümlerin bitmesine vesile olmasını dilediklerini belirtti. İnsanlığın ayaklar altına alındığı coğrafyalarda, insanlığın yeniden asli kimliğine kavuşması gerektiğine işaret eden Büyükakın, ramazan ayında halka hizmetlerinin devam edeceğini ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları, sıcak yemek dağıtımları ve evde bakım hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyledi. Büyükakın, tüm vatandaşların hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir ramazan geçirmesini temenni etti.
Hazır yemek sektörü, yerel seçim çalışmalarının etkisiyle ramazan ayında büyüme tahmin ediyor. Siyasi partilerin iftar programları ve benzeri etkinlikler nedeniyle sektörde hareketlilik bekleniyor. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, ramazan ayında iftar saatlerinde artış olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, sektörde üç farklı yemek servisi yapıldığını ve ramazan boyunca 80 milyar lira artış öngördüklerini söyledi. Bozdağ, tüketicilere de 'ramazan kondu' uyarısında bulunarak, belediyelerin denetim yapması ve endüstriyel yemek sektöründeki firmaları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik, "Hemen hemen bütün ülkeler, daha önce dünyadaki hiçbir olayda bu derece üstünde bir oydaşma sağlamamıştı.
AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, düzenlenen lansman toplantısında projelerini kamuoyuyla paylaştı. Bucaklıoğlu, gençlere öncelik verdiğini belirterek, gençlik merkezleri oluşturmayı planladığını ifade etti. Ayrıca, parklar, plajlar, meydanlar, ulaşım, sağlık, çevre altyapısı gibi birçok alanda projeleri olduğunu söyledi.
30 şehirde 5 gündür devam eden 'Kıskaç-10' operasyonları kapsamında terör örgütü FETÖ'ye yönelik 91 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda örgütün farklı yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri, iletişim kurdukları ve hapis cezası ile arandıkları tespit edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde düzenlenen 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 FETÖ şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ankesörlü telefonlar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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