İlkokul mezunu elektrik ustası ilginç projeler geliştiriyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan ilkokul mezunu elektrik ustası Yasin Alparslan, köyünde kurduğu atölyesinde ilginç projeler geliştiriyor. Daha önce hırsızlara karşı alarmlı çanta ve ayakkabı yapan Alpaslan, bugünlerde ise doğal yapay hareketlerin enerjiye dönüştürülmesi ve özellikle trenlerin kaza yapmalarının önlenmesine yönelik uyarıcı sinyal sistemi üzerine deneyler yapıyor.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Kürkçü köyünde ikamet eden elektrik ustası 67 yaşındaki Yasin Alparslan, köyünde kurduğu atölyesinde, daha önce hırsızlıklara yönelik yaptığı buluşlarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Hırsızlık olaylarına karşı çanta ve ayakkabı yapan Alpaslan, doğal yapay hareketlerin enerjiye dönüştürülmesi ve tren kazalarının önlenmesine yönelik uyarıcı sinyal sistemi üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor.

Asıl mesleği elektrik tesisatçılığı olan ve köyünde bakkallık da yapan Yasin Alparslan, boş zamanlarını atölyesinde, haberlerde gördüğü olumsuzlukların önlenmesine yönelik elektronik icatlar yapabilmek için değerlendiriyor. Merakla yeni projeler geliştirmeye çalışan, ürettiği projelere sahip çıkılması halinde daha iyilerini yapabileceğini kaydeden Alparslan, daha önce artan kapkaç olayları üzerine alarmlı çanta, camilerden ayakkabı çalınmaması için yine alarm çalan ayakkabı yaptı. Torununun birçok kez pencereden düşme tehlikesi geçirmesinden esinlenerek 'Çelik Ağ Pencere Sistemi' geliştiren Alparslan, kızının evinin soyulması üzerine de sistemi hırsızlığa karşı koruyucu hale getirdi. Yakıttan yüzde 75 tasarruf sağlayan kalorifer sistemi, güvenlik robotları gibi daha bir çok proje çalışması bulunan Alparslan, bugünlerde ise doğal yapay hareketlerin enerjiye dönüştürülmesi ve özellikle trenlerin kaza yapmalarının önlenmesine yönelik uyarıcı sinyal sistemi üzerine deneyler yapıyor.

"ISITMAYLA İLGİLİ GELİŞTİRDİĞİM BİR SIVI SİSTEMİ VAR"

Çevre halkı tarafından 'Mucit Dede' olarak bilinen Yasin Alpaslan, çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Ankara'da büyüdüm, köye geldim burada elektrik tesisatı yapmaya başladım. Doğal yapay hareketlerin enerjiye dönüştürülmesi, mesela denizin hareketliliği, enerji üretme sistemleri, suyunu arıtma tarıma verme, sonra doğal hareketlerin enerjiye çevrilmesi, hareketleri. Isıtmayla ilgili geliştirdiğim bir sıvı sistemi var. Onun adı 'Orak Kaptan' dereceye de girdi. O sistemi seralardan, konutlarda ısıtma sistemi olarak değerlendiriyorum. Bayağı da tasarruflu, bunun üzerinde çalışma yapıyorum şimdi. Bir sürü kazalar oluyor, bunların üzerinde yoğunlaştığın zaman olabiliyor, her şeyi düşünebiliyorsun. Ondan esinlenerek yaptım. Bir sürü tren kazaları oldu, çok üzüldük. Günlerce onlara hep proje hazırladım. Yeni gelen hızlı trenimize de öyle. Şimdi bir heyelan oluyor, ya da birisi taş yuvarlıyor, herhangi bir yüksekten bir şeye atılıyor. Onları engellemek için onları trene haber vermek için trene bir sistem yaptım, anti güvenlik sistemi, çok güzel bir sistem. Bunu üniversitemize de haber verdim, dört beş sene oluyor daha bir haber yok. Bu sistemle hem trafikte hem de hızlı trenimize lazer sistemli, beş on kilometre mesafeli ve çok güzel bir güvenlik sistemi."

"CAMİDE BİR SÜRÜ AYAKKABI ÇALINIYOR"

Alparslan, 20 yıl kadar önce kapkaç olaylarının çoğaldığını hatırlatarak, "Kapkaç olaylarında da bir çare düşündüm. Alarmlı bir çanta düzeneği hazırladım. Ankara Emniyeti ile görüştüm. Ankara Emniyeti de 'hırsız darp etmeyecek şekilde yaralanmayacak şekilde bir sistem geliştirebilir misin' dediler. Onun üzerinde çalışma yaptım. Onları geliştirdim, hazırladım. Kapkaç olayları da azalttık yani. Ayakkabı da; camide bir sürü ayakkabı çalınıyor. Yani bir hobi amaçlı hem de bir güvenlik sistemi amaçlı kişileri caydırıcı amaçlı olarak güvenlik alarmlı ayakkabı yaptım" dedi.