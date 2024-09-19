Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp

Serenay Sarıkaya\'dan kendisini bekleten Mert Demir\'e sitem: Ayıp ayıp

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bir süredir aşk yaşadığı Mert Demir'in kendisini bekleterek fotoğraf paylaştığını görünce ''Ayıp ayıp seni bekliyorum yağmurda'' diye sitem etti.

19.09.2024 08:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çiften Sarıkaya, kendisini bekleten sevgilisine sitem ederek dikkatleri üzerine çekti.

Yoğun bir konser maratonu bulunan Mert Demir, Instagram hesabından bir fotoğrafını yayınladı. Demir'in kendisini dışarıda bekletip fotoğraf paylaştığını gören Sarıkaya da paylaşımına "Ayıp ayıp aşağıdayım seni bekliyorum… Ama yağmur başladı" yorumunu yaptı. Sarıkaya'nın yorumuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.

KAYINVALİDE'DEN ONAY

İşlerinden fırsat buldukça sık sık tatile giden çift, romantik karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Mert Demir'in annesi Gülgün Demir de geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada çiftin ilişkisini destek vererek "Evet daha önce görüştüm Serenay'la. İkisi de birbiriyle çok mutlu. İkisi birbiriyle mutlu. Bana söz yok. Evlenmek isterlerse öyle olur" demişti.

Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp

Serenay Sarıkaya, Mert Demir, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sakin Kafa:
    Haber değeri % 0,000000000001 76 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    hipi tarzı yaşam fiss 17 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    Çok bomboş bir haber 14 0 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    üç aylık evliliğe onay vermiştir 10 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
15:43 “Söylemememiz gereken şeyler var“ demişti AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı "Söylemememiz gereken şeyler var" demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı
15:41 Aylar sonra ilk kez görüntülendi İşte teröristbaşı Fetullah Gülen’in son hali Aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali
15:19 Otomotiv devinde isyan Çalışanlar araç anahtarlarına el koydu Otomotiv devinde isyan! Çalışanlar araç anahtarlarına el koydu
15:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur
15:13 Favori çok net Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı Favori çok net! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı
15:05 Trabzonspor’un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı Trabzonspor'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı
15:01 KPSS’de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu KPSS'de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu
14:57 Fenerbahçe’nin yeni sponsoru belli oldu Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek
14:50 MOSSAD casusluk davasında karar açıklandı 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat kararı MOSSAD casusluk davasında karar açıklandı! 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat kararı
14:29 İrem Sak’ın babası son yolculuğuna uğurlandı İrem Sak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 10:19:18. #1.11#
SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement