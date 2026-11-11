Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı! Ünlü çift aşkına nokta koydu

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı! Ünlü çift aşkına nokta koyduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ilişkilerini sonlandırdığı öne sürüldü. Ünlü oyuncu ile şarkıcı, bu kez yollarını arkadaşça ayırma kararı aldı. Daha önce birçok kez ayrılık iddialarıyla karşı karşıya kalan çiftin son kararı merak uyandırırken, ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir birliktelikleriyle dikkat çeken çiftin ayrıldığı iddia edildi. Magazin muhabiri Akif Yaman'ın özel haberine göre ikili, ilişkilerini bitirerek yollarını arkadaşça ayırdı.
BU KEZ YOLLARINI ARKADAŞÇA AYIRDILAR
Daha önce defalarca ayrılık haberleriyle anılan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in bu kez ilişkilerine son verme kararı aldığı belirtildi. Çiftin herhangi bir tartışma ya da kriz yaşadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, ayrılığın nedenine dair de henüz bir açıklama yapılmadı.
Sarıkaya ve Demir'in konuyla ilgili sessizliğini koruması ise ayrılık kararının kesinleşip kesinleşmediği sorusunu beraberinde getirdi.
DAHA ÖNCE DE AYRILIP BARIŞMIŞLARDI
İlişkileri 2023 yılının sonlarında başlayan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, birliktelikleri boyunca birçok kez ayrılık iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Ağustos ve Aralık 2024'te ortaya atılan söylentilerin ardından Haziran 2025'te de çiftin yollarını ayırdığı öne sürülmüştü. Ancak ikili ilişkilerine devam etmişti.
Nisan 2026'da yeniden ortaya çıkan ayrılık söylentilerine Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in paylaşımına bıraktığı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle yanıt vermişti.
EYLÜL AYINDA BARIŞTIKLARI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ
Çiftin geçtiğimiz eylül ayında yaşadıkları bir tartışmanın ardından yaklaşık 48 saat küs kaldığı, Mert Demir'in romantik bir jestiyle yeniden barıştıkları iddia edilmişti. Demir'in aynı dönemde Sarıkaya'nın makyajsız fotoğrafını paylaşması da dikkat çekmişti.
Son ayrılık haberiyle birlikte çiftin ilişkilerinin geleceği yeniden merak konusu oldu. Ancak iki ünlü isimden henüz iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama gelmedi.
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