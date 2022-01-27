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SERENAY SARIKAYA İLE UMUT EVİRGEN BARIŞTI MI? İŞTE SERENAY'IN AÇIKLAMASI - Son Dakika

SERENAY SARIKAYA İLE UMUT EVİRGEN BARIŞTI MI? İŞTE SERENAY'IN AÇIKLAMASI

27.01.2022 23:19
SERENAY SARIKAYA İLE UMUT EVİRGEN BARIŞTI MI? İŞTE SERENAY'IN AÇIKLAMASI

Oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Etiler'de araç içerisinde görüntüledi. Sarıkaya, eski sevgilisi Umut Evirgen ile barıştı mı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta takıntılı hayranının saldırısına uğrayan Sarıkaya "Alice Müzikali provalarından çıktım. Biraz yorgunum ve son dönemdeki olaylardan dolayı üzgünüm" dedi.

"İNŞALLAH HAPSE ATARLAR"

Muhabirlerin "Zanlı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatmış. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Aynen öyleymiş, sonra inşallah hapse atacaklar" dedi.

"TEDİRGİNLİĞİM GEÇTİ"

Olay sonrası önlem alıp almadığı sorulan Sarıkaya, "Elimden geleni yapmayı çalışıyorum, tedirginliğim geçti" ifadelerini kullandı.

"UMUT'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Olay sonrası eski aşkı Umut Evirgen'in evine kendi korumalarını göndermesi ve beraber tatile çıkması hatırlatılınca "Umut Evirgen'e çok teşekkür ediyorum, eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin, "Birliktelik devam ediyor mu?" sorusuna ise "Çok teşekkürler, sonra görüşürüz." diyerek kaçamak cevap verdi.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi.

O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.

Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı. Serenay Sarıkaya, Medcezir, Fİ, Lale Devri ve Peri Masalı gibi projelerde rol aldı.

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Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen, İstanbul, Antalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin SERENAY SARIKAYA İLE UMUT EVİRGEN BARIŞTI MI? İŞTE SERENAY'IN AÇIKLAMASI - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: SERENAY SARIKAYA İLE UMUT EVİRGEN BARIŞTI MI? İŞTE SERENAY'IN AÇIKLAMASI - Son Dakika
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