Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen hakkında bomba iddia!

Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen'in ayrılık iddiası sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Arif Hür, Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in hiçbir zaman gerçek anlamda aşk yaşamadığını öne sürdü.

İşte Snob Magazin'den Arif Hür'ün o yazısı:

"Oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'in ayrıldığı iddia edildi. Edindiğim bilgiye göre; Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen gerçek anlamda bir ilişkiye hiç başlamamış.

"SERENAY AŞK YAŞADIKLARINI HİÇ SÖYLEMEDİ"

İkilinin Paris'e gitmesi ve Evirgen'in özel hayatıyla ilgili dikkat çekici açıklamaları nedeniyle, Sarıkaya ve Evirgen aşk yaşıyormuş gibi bir izlenim oluştu.

İkilinin el el çekilmiş tek fotoğrafı dahi yok. Anlayacağınız ortada aşk yok! Sadece flört ettiler diyebiliriz. Zaten Serenay Sarıkaya da adının Umut Evirgen ile anıldığı süre zarfında hiçbir zaman basının önüne çıkıp, 'Umut ile aşk yaşıyoruz' demedi, diyemedi!

"FLÖRT KISA SÜRELİ, AŞK SONSUZDUR"

Unutmayalım ki; Flört, genellikle dış güzellik tarafından tetiklenir. Flört etmek genelde kısa sürelidir ve ilgi zaman içinde diğer insanlara yönelebilir, oysa aşk sonsuzdur. 'Aşk' kelimesi bu kadar ucuz olmamalı.

"KENDİ KENDİNE GELİN GÜVEY Mİ OLDU?"

Yönetmenliğe adım atan ve geçtiğimiz haftalarda da 'Kimya' adlı filmi sinemaseverlerle buluşturan ve şu sıralar kaleme aldığı 'Annesinin Kuzusu' adlı projesiyle ilgilenen Evirgen, biraz kendi kendine gelin güvey oldu sanki... En azından magazin okuyucuları da Evirgen'in sanat alanındaki çalışmalarından haberdar olmuş oldu.

Bundan sonraki süreçte Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen için hayırlısı olur umarım."