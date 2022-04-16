Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in evlilik hazırlıkları tam gaz sürüyor.

İkili, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

Evlenmek için geri sayıma geçen çiftin, düğün detayları belli oldu.

İTALYA'DA EVLENECEKLER

Çayoğlu ve Gürel, eylül ayında İtalya'da romantik bir törenle evlenecek.

Ya Venedik ya da Güney İtalya'da 50 kişilik bir nikah töreni yapmayı düşünen Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, balayı tatilini de yaptıktan sonra yurda dönecek.

Ünlü çift, İstanbul'da geniş katılımlı büyük bir düğün yapmayı da planlıyor.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Özge Gürel ile evleneceğini açıklayan Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında; 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu, 2022 yılı itibarıyla 34 yaşındadır ve bekardır. 2015 yılından beri beraber olduğu oyuncu Özge Gürel ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Beşiktaş taraftarıdır. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve ikizler burcudur.

Serkan Çayoğlu, ' Kıbrıs: Zafere Doğru' adlı dizide Ankaralı Ali'yi canlandırıyor.

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Özge Gürel, 5 Şubat 1987'de İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayınlamaya başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve bu dizide Öykü Acar karakterini canlandırdı.

2020'de eski rol arkadaşı Can Yaman ile yeniden Bay Yanlış adlı dizide birlikte oynamaya başladı. Ardından Atalay Taşdiken'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kar Kırmızı filmiyle 57. Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve en iyi kadın oyuncu dalında altın portakal için aday olmuştur.