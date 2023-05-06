Serkan Keskin ve Meriç Aral'dan evlilik kararı! - Son Dakika
Üye Girişi

Serkan Keskin ve Meriç Aral'dan evlilik kararı!

06.05.2023 11:06

5 yılı aşkındır aşk yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral çifti evlilik kararı aldı. Ailelerini tanıştıran ikili, temmuz ayında dünyaevine hazırlanıyor.

Ekranlarında iki sevilen oyuncusu Meriç Aral ve Serkan Keskin'in 5 yıl geçen ilişkileri devam ediyor. Özel hayatlarını basından uzak şekilde yaşayan başarılı oyunculardan güzel haber geldi.

TEMMUZ AYINDA DÜĞÜN YAPACAKLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı alan çift, geçtiğimiz hafta ailelerini tanıştırdı. İlişkilerinin ilk yıllarını gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti, bu yaz nikah masasına oturmayı planlıyor. Keskin ve Aral şu günlerde İstanbul'da temmuz ayında yapmak istedikleri düğün için mekan bakıyor.

Aşk yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral evlilik kararı aldı
Aşk yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral evlilik kararı aldı
Aşk yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral evlilik kararı aldı
YORUMLAR
500
Aşk yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral evlilik kararı aldı Aşk yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral evlilik kararı aldı

Serkan Keskin, Meriç Aral, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serkan Keskin ve Meriç Aral'dan evlilik kararı! - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönüş yolunda!
11:01 5 ay önce doğum gerçekleştiren Fahriye Evcen, eski formuna kavuştu
10:59 Akşener, ekonomi için Kılıçdaroğlu'na iki isim önerdi
10:58 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed sürprizi! Geri dönüyor
10:50 5 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen, eski formuna geri döndü
10:48 Erdoğan'dan seçime 8 gün kala "tatlı rekabet" çağrısı: Siyasi husumete dönüştürmeyelim
10:47 6 yıldır kayıp olan kızın seçmen kağıdı geldi, annesi kahroldu
10:47 Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Doğa'yı aldattığı sahne izleyicileri çileden çıkardı
10:43 Borussia Dortmund, 100 milyon euroluk yıldızın yerini Arda Güler ile dolduruyor
10:38 Sıfır araç satışındaki yeni düzenlemeye göre, bayilerin yetki belgeleri iptal edilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2023 11:32:12. #1.13#
SON DAKİKA: Serkan Keskin ve Meriç Aral'dan evlilik kararı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement