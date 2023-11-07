 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Serkan Rutkay Ayıköz ve Deniz Gündoğdu, Kirli Sepeti dizisinin kadrosunda - Son Dakika

Serkan Rutkay Ayıköz ve Deniz Gündoğdu, Kirli Sepeti dizisinin kadrosunda

Son Güncelleme: 07.11.2023 14:38

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Serkan Rutkay Ayıköz, ile Deniz Gündoğdu, FOX TV'nin yeni iddialı dizisi Kirli Sepeti'nin kadrosuna dahil oldu.

Yasak Elma dizisindeki Emir rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serkan Rutkay Ayıköz, FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Kirli Sepeti'ne dahil oldu. Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Deniz Gündoğdu da dizinin kadrosuna katıldı.

HATİCE VE DEMİR GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kirli Sepeti dizisi renkli konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeniz sezonun en iddialı projelerinin arasında yer alıyor. Son olarak Ahu Sungur ve Su Kutlu'nun renk kattığı dizinin ekibine 2 yeni oyuncu katıldı. Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği, Merve Girgin'in ise yazdığı diziye Deniz Gündoğdu "Hatice" ve Serkan Rutkay Ayıköz "Demir" rolleriyle dahil oldu. Deniz Gündoğdu Songül'ün (Ayça Bingöl) eski kocası Yılmaz'ın (Serhat Tutumluer) hayatındaki diğer kadın olarak hikayede yerini alacak. Yılmaz, Songül ve çocuklarını Hatice uğruna terk etmiş.

Serkan Rutkay Ayıköz ve Deniz Gündoğdu, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu
Serkan Rutkay Ayıköz ve Deniz Gündoğdu, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu
Serkan Rutkay Ayıköz ve Deniz Gündoğdu, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu

Kirli Sepeti, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serkan Rutkay Ayıköz ve Deniz Gündoğdu, Kirli Sepeti dizisinin kadrosunda - Son Dakika


Son Dakika
17:31 İngiltere, Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyecek
17:22 Ömer Çelik apar topar yayını terk etti: Arkadaşlar ara vermemiz lazım
17:14 İngiltere'de istediği zammı alamayan Amazon çalışanları greve gitti
16:36 Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı! 1 kişi vuruldu
16:37 Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti
16:28 Doktorların e-imzaları çalınarak uyuşturucu satışı yapıldı
16:17 Bağımlılıkla mücadele eden oyuncu Evan Ellingson, rehabilitasyon merkezinde ölü bulundu
16:08 Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera, Bayern Münih kafilesinde yer aldı
15:59 Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: 12 esiri bırakmak istedik, İsrail engel oldu
15:55 Seçimden önceki videosu dolaşıma girdi! AK Parti rozetini takan Hatipoğlu'nu zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2023 17:47:22. #1.13#
SON DAKİKA: Serkan Rutkay Ayıköz ve Deniz Gündoğdu, Kirli Sepeti dizisinin kadrosunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement