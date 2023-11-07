Serkan Rutkay Ayıköz ve Deniz Gündoğdu, Kirli Sepeti dizisinin kadrosunda

Bir de kaymakam olacak! Yemeği yedi, hesabı ödemeden mekandan ayrıldı

Yasak Elma dizisindeki Emir rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serkan Rutkay Ayıköz, FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Kirli Sepeti'ne dahil oldu. Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Deniz Gündoğdu da dizinin kadrosuna katıldı.

HATİCE VE DEMİR GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kirli Sepeti dizisi renkli konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeniz sezonun en iddialı projelerinin arasında yer alıyor. Son olarak Ahu Sungur ve Su Kutlu'nun renk kattığı dizinin ekibine 2 yeni oyuncu katıldı. Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği, Merve Girgin'in ise yazdığı diziye Deniz Gündoğdu "Hatice" ve Serkan Rutkay Ayıköz "Demir" rolleriyle dahil oldu. Deniz Gündoğdu Songül'ün (Ayça Bingöl) eski kocası Yılmaz'ın (Serhat Tutumluer) hayatındaki diğer kadın olarak hikayede yerini alacak. Yılmaz, Songül ve çocuklarını Hatice uğruna terk etmiş.