Sermiyan Midyat'tan uçakta dil tepkisi: Herkes Arapça konuşuyor, umarım Trabzon'a gidiyorum - Son Dakika
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Sermiyan Midyat'tan uçakta dil tepkisi: Herkes Arapça konuşuyor, umarım Trabzon'a gidiyorum

18.07.2022 14:36

Oyuncu Sermiyan Midyat, Trabzon'a seyahat ettiği sırada uçaktan yaptığı paylaşım olay oldu. Midyat, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon'a gidiyorum" sözlerini sarf etti. Kullanıcıların bazıları Midyat'ı destekledi, bazılarıysa ırkçılıkla suçladı.

Mardinli ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.

UÇAKTA DİL TEPKİSİ

Sermiyan Midyat, Trabzon'a yolculuk yaptı. Ancak Trabzon seyahati sırasında Midyat'ın dikkatini çeken bir olay yaşandı.

"UMARIM TRABZON'A GİDİYORUMDUR"

Midyat yaptığı paylaşımda, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon'a gidiyorum." ifadelerini kullandı.

IRKÇILIKLA SUÇLANDI

Midyat'ın paylaşımını bazı kullanıcılar desteklerken, bazı kullanıcılar da hem ırkçılık yaptığını hem de turistlerin ekonomiyi canlandırdığını söyleyerek sert bir şekilde eleştirdi.

İşte Midyat'ın o paylaşımı:

YORUMLAR
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Sermiyan Midyat, Trabzon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sermiyan Midyat'tan uçakta dil tepkisi: Herkes Arapça konuşuyor, umarım Trabzon'a gidiyorum - Son Dakika


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