Sermiyan Midyat'tan uçakta dil tepkisi: Herkes Arapça konuşuyor, umarım Trabzon'a gidiyorum

Mardinli ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.

UÇAKTA DİL TEPKİSİ

Sermiyan Midyat, Trabzon'a yolculuk yaptı. Ancak Trabzon seyahati sırasında Midyat'ın dikkatini çeken bir olay yaşandı.

"UMARIM TRABZON'A GİDİYORUMDUR"

Midyat yaptığı paylaşımda, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon'a gidiyorum." ifadelerini kullandı.

IRKÇILIKLA SUÇLANDI

Midyat'ın paylaşımını bazı kullanıcılar desteklerken, bazı kullanıcılar da hem ırkçılık yaptığını hem de turistlerin ekonomiyi canlandırdığını söyleyerek sert bir şekilde eleştirdi.

İşte Midyat'ın o paylaşımı: