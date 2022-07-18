Mardinli ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.
Sermiyan Midyat, Trabzon'a yolculuk yaptı. Ancak Trabzon seyahati sırasında Midyat'ın dikkatini çeken bir olay yaşandı.
Midyat yaptığı paylaşımda, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon'a gidiyorum." ifadelerini kullandı.
Midyat'ın paylaşımını bazı kullanıcılar desteklerken, bazı kullanıcılar da hem ırkçılık yaptığını hem de turistlerin ekonomiyi canlandırdığını söyleyerek sert bir şekilde eleştirdi.
İşte Midyat'ın o paylaşımı:
Son Dakika › Magazin › Sermiyan Midyat'tan uçakta dil tepkisi: Herkes Arapça konuşuyor, umarım Trabzon'a gidiyorum - Son Dakika