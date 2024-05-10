Sertab Erener 21 Yıl Sonra Eurovision Sahnesinde

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Türkiye'yi Eurovision'da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıktı.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, eski Eurovision yıldızları yarı finallerde performans sergiledi. 9 Mayıs Perşembe gecesi gerçekleşen ikinci yarı finalde, Eurovision geçmişinde birincilik elde etmiş kadın sanatçılar konuk olarak yer aldı.

Bu özel gecede, Sertab Erener "Everyway That I Can" parçasını seslendirdi.

21 YIL SONRA AYNI SAHNEDE!

Türkiye'yi Eurovision'da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıktı ve "Everyway That I Can" parçasıyla herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.

EUROVİSİON FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek 2024 Eurovision'un ilk yarı finali 7 Mayıs günü saat 21: 00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21: 00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21: 00'de düzenlenecek.

EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI BİRİNCİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.

EUROVİSİON 2024 2. YARI FİNALE KALAN ÜLKELER TEMSİLCİLERİ VE ŞARKILARI

1- Malta Sarah Bonnici - Loop

2- Arnavutluk Besa/Titan

3- Yunanistan Marina Satti/Zari

4- İsviçre Nemo/The Code

5- Çek Cumhuriyeti Aiko/Pedestal

6- Avusturya Kaleen/ We Will Rave

7- Danimarka Saba/Sand

8- Ermenistan Ladaniva/Jako

9- Litvanya Dons/Hollow9- Litvanya Dons/Hollow

10- San Marino Megara/11: 11

11- Gürcistan Nutsa Buzaladze/Firefighter

12- Belçika Mustii/Before the Party's Over

13- Estonya 5 MıınustxPuuluup/ (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

14- İsrail Eden Golan/Hurricane

15- Norveç Gate/Ulveham

16- Hollanda Joost Klein/Europapa