Sertab Erener 21 Yıl Sonra Eurovision Sahnesinde - Son Dakika
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Sertab Erener 21 Yıl Sonra Eurovision Sahnesinde

Sertab Erener 21 Yıl Sonra Eurovision Sahnesinde

Türkiye'yi Eurovision'da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıktı. İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, eski Eurovision yıldızları yarı finallerde performans sergiledi. Erener, 'Everyway That I Can' parçasını seslendirdi.

10.05.2024 13:10
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Türkiye'yi Eurovision'da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıktı.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, eski Eurovision yıldızları yarı finallerde performans sergiledi. 9 Mayıs Perşembe gecesi gerçekleşen ikinci yarı finalde, Eurovision geçmişinde birincilik elde etmiş kadın sanatçılar konuk olarak yer aldı.

Bu özel gecede, Sertab Erener "Everyway That I Can" parçasını seslendirdi.

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21 YIL SONRA AYNI SAHNEDE!

Türkiye'yi Eurovision'da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıktı ve "Everyway That I Can" parçasıyla herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.

EUROVİSİON FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek 2024 Eurovision'un ilk yarı finali 7 Mayıs günü saat 21: 00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21: 00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21: 00'de düzenlenecek.

EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI BİRİNCİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.

EUROVİSİON 2024 2. YARI FİNALE KALAN ÜLKELER TEMSİLCİLERİ VE ŞARKILARI

1- Malta Sarah Bonnici - Loop

2- Arnavutluk Besa/Titan

3- Yunanistan Marina Satti/Zari

4- İsviçre Nemo/The Code

5- Çek Cumhuriyeti Aiko/Pedestal

6- Avusturya Kaleen/ We Will Rave

7- Danimarka Saba/Sand

8- Ermenistan Ladaniva/Jako

9- Litvanya Dons/Hollow9- Litvanya Dons/Hollow

10- San Marino Megara/11: 11

11- Gürcistan Nutsa Buzaladze/Firefighter

12- Belçika Mustii/Before the Party's Over

13- Estonya 5 MıınustxPuuluup/ (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

14- İsrail Eden Golan/Hurricane

15- Norveç Gate/Ulveham

16- Hollanda Joost Klein/Europapa

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Sertab Erener 21 Yıl Sonra Eurovision Sahnesinde - Son Dakika

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