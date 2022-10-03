Kendisini dinlemeye gelenlere tam anlamıyla müzikal şölen yaşatan sanatçı finali alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde yaptı.

Kaynak: Magazinkolik

Sertab Erener, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Sertab Erener... HAYRAN KOROSUYLA UNUTULMAZ DÜET! - Son Dakika

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