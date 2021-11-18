Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi

Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel, önceki akşam bir reklam projesinin davetinde bir araya geldi. Etkinlikle kendilerini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü isimler arasında gergin anlar yaşandı.

TEPKİ GÖSTERİP RÖPORTAJI YARIDA KESTİ

Basın mensuplarının Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftine yoğun ilgi göstererek sık sık aile yaşantısıyla ilgili sorular sorması Sertab Erener'i sinirlendirdi. Bir süre bekleyen Erener, kendisine istediği yönde soru sorulmayınca "Bu projeyle ilgili konuşacağımız varsa konuşalım. Yoksa diğer konuları başka bir zaman konuşuruz. Başka sorusu olan var mı? Beni nerede göreceksiniz bir daha sokakta mı? Projeyle ilgili soru soracaksanız sorun yoksa sormayın" dedi.

Sinirlenen Erener, daha sonra ünlü çiftin yanından ayrıldı.