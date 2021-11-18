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Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi - Son Dakika

Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi

18.11.2021 11:10

Bir projenin daveti için bir araya gelen Can Bonomo, Sertab Erener ve Öykü Karayel arasında sert rüzgarlar esti. Yanında Can Bonomo ve Öykü Karayel'e projeden bağımsız sorular sorulmasından rahatsız olan Erener herkesin sözünü keserek "Bu konuları başka zaman konuşalım" ifadelerini kullandı.

Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel, önceki akşam bir reklam projesinin davetinde bir araya geldi. Etkinlikle kendilerini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü isimler arasında gergin anlar yaşandı.

TEPKİ GÖSTERİP RÖPORTAJI YARIDA KESTİ

Basın mensuplarının Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftine yoğun ilgi göstererek sık sık aile yaşantısıyla ilgili sorular sorması Sertab Erener'i sinirlendirdi. Bir süre bekleyen Erener, kendisine istediği yönde soru sorulmayınca "Bu projeyle ilgili konuşacağımız varsa konuşalım. Yoksa diğer konuları başka bir zaman konuşuruz. Başka sorusu olan var mı? Beni nerede göreceksiniz bir daha sokakta mı? Projeyle ilgili soru soracaksanız sorun yoksa sormayın" dedi.

Sertap Erener'in gergin anları! Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi

Sinirlenen Erener, daha sonra ünlü çiftin yanından ayrıldı.

Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi

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Son Dakika Magazin Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi - Son Dakika
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