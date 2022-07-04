Sessiz Sedasız Evlendiğini Duyurdu - Son Dakika
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Sessiz Sedasız Evlendiğini Duyurdu

04.07.2022 13:00
Sessiz Sedasız Evlendiğini Duyurdu

Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Bader Shammas ile evlendiğini duyurdu. Instagram'dan birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Amerikalı oyuncu, "Ben dünyanın en şanslı kadınıyım" dedi. İşte detaylar...

2000'lerin ilk yarısında sürdürdüğü renkli hayat tarzı ve yarattığı skandallarla gündemden düşmeyen Lindsay Lohan, geçtiğimiz yıl sevgilisi Bader Shammas ile nişanlandığını açıklamıştı.

Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Lohan, Shammas ile evlendiğini duyurdu. Oyuncu, müjdeli haberi doğum gününde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla açıkladı.

Sessiz Sedasız Evlendiğini Duyurdu

"BENİM KOCAM OLDUĞU İÇİN ŞAŞKINIM"

Eşiyle birlikte verdikleri pozları Instagram'dan paylaşan Lindsay Lohan, "Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli." dedi.

Geçtiğimiz aylarda çifte yakın bir kaynak; Lohan ile Shammas'ın ilişkisinin giderek güçlendiğini dile getirmişti.

Ünlü oyuncunun nişanlısının, İsviçre merkezli bir bankanın Dubai şubesinin başkan yardımcısı olarak görev yaptığı da öğrenilmişti.

Sessiz Sedasız Evlendiğini Duyurdu

LİNDSAY LOHAN KİMDİR?

Lindsay Dee Lohan (d. 2 Temmuz 1986, New York), Amerikalı oyuncu, model ve pop şarkıcısı, söz yazarı. Kariyerine çocuk model olarak başlamıştır. 11 yaşında ilk Disney 1998 Parent Trap filmi oldu.

Lohan, 2003 ve 2005 yılları arasında filmlerinde başrollerde oynayarak ünlülüğünü artırdı. Çılgın Cuma, Kötü Kızlar ve Herbie: Fully Loaded sonradan dahil bağımsız filmin Robert Altman'la A Prairie Home Companion ve Emilio Estevez, Boddy Kariyerinde 2007 yılında iki gibi kesildi. 2008 yılında kariyerine devam etti, 2008 yapımı Ugly Betty adlı televizyon dizisinde oynamıştır. 2009 yılında Robert Rodriguez'in Machete filminde oynamıştır.

LİNDSAY LOHAN HAPİS CEZASI

Lindsay Lohan, uyuşturucu alıp araba kullandığı için hakkında tutuklama kararı alınmıştı ve 90 gün hapis cezası almıştı. Fakat sonradan cezası 13 güne düşürülen Lohan geri kalan günlerini rehabilitasyon yaparak bitirmişti. Ancak kanında uyuşturucu tespit edilmesi nedeniyle tekrar hapis cezasına çarptırıldı.Hapse girmeden önce tam 300 bin dolar ödeyerek tekrar özgürlüğe kavuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Sessiz Sedasız Evlendiğini Duyurdu - Son Dakika

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