Sette ateşi düşürülemeyen Kerem Bürsin, hastaneye kaldırıldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ya Çok Seversen isimli dizide Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaşan Kerem Bürsin, önceki gün sette fenalaştı. Ateş yükselen oyuncu apar topar özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunda enfeksiyon tespit edilen Bürsin'in tedavisi hastanede devam ediliyor.

ATEŞİ DÜŞÜRÜLEMEDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sette rahatsızlanan ve ateşi düşmeyen yakışıklı oyuncu, en yakın hastaneye götürüldü. Yapılan tahlillerinde vücudunda enfeksiyon tespit edilen ve yatışı verilen oyuncunun tedavisi hastanede devam ediyor. Bürsin, kendini iyi hissetmesi durumunda birkaç gün içerisinde setlere dönmesi planlanıyor. Öte yandan oyuncu sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.