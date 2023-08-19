Sette ateşi düşürülemeyen Kerem Bürsin, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sette ateşi düşürülemeyen Kerem Bürsin, hastaneye kaldırıldı

Sette ateşi düşürülemeyen Kerem Bürsin, hastaneye kaldırıldı
Son Güncelleme: 19.08.2023 07:53

Ya Çok Seversen dizisinin başrol oyuncusu Kerem Bürsin, sette rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Ateşi düşürülemeyen ve yapılan tahliller sonucu vücudunda enfeksiyon tespit edilen oyuncu, hastaneye yatırıldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ya Çok Seversen isimli dizide Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaşan Kerem Bürsin, önceki gün sette fenalaştı. Ateş yükselen oyuncu apar topar özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunda enfeksiyon tespit edilen Bürsin'in tedavisi hastanede devam ediliyor.

ATEŞİ DÜŞÜRÜLEMEDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sette rahatsızlanan ve ateşi düşmeyen yakışıklı oyuncu, en yakın hastaneye götürüldü. Yapılan tahlillerinde vücudunda enfeksiyon tespit edilen ve yatışı verilen oyuncunun tedavisi hastanede devam ediyor. Bürsin, kendini iyi hissetmesi durumunda birkaç gün içerisinde setlere dönmesi planlanıyor. Öte yandan oyuncu sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Sette fenalaşan Kerem Bürsin, hastaneye kaldırıldı
Sette fenalaşan Kerem Bürsin, hastaneye kaldırıldı
Sette fenalaşan Kerem Bürsin, hastaneye kaldırıldı

Kerem Bürsin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sette ateşi düşürülemeyen Kerem Bürsin, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sette ateşi düşürülemeyen Kerem Bürsin, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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