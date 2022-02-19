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Sevcan Orhan "14 Şubat Uzaktan Akrabam Olur" - Son Dakika

Sevcan Orhan "14 Şubat Uzaktan Akrabam Olur"

19.02.2022 17:44
Sevcan Orhan "14 Şubat Uzaktan Akrabam Olur"

Başarılı sanatçılar Sevcan Orhan ve Soner Olgun Yeni Gazino sahnesinde müzik dolu bir gecenin mimarı oldular. İkili, performansları öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte detaylar...

Güzel sanatçı Sevcan Orhan, Ajda Pekkan'ın sevgililer gününde paylaştığı instagram gönderisi için Süperstar'a teşekkür ederek, "Ben Ajda Hanım'a herkes adına teşekkür ediyorum. Ben aşırı hayvansever bir insan olduğum için bu konuda çok hassasım. 14 Şubat'ta hayvanlara mama almayı tercih eden herkesi alnının çatından öpüyor, çok çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir şey yaptılar. Onlar tanrının sessiz kulları. Onlar için sokak hayvanı denmesini de yanlış buluyorum. Sokak mı kaldı Allah Aşkına?" ifadelerini kullandı. Gazino için yeni bir repertuvar hazırlayıp hazırlamadığını soran muhabirlere "Ben hiç bir yer için repertuvar hazırlamam. Repertuvarımı seyirci ile ilişkim ve muhabbetim belirler. İnanın bu gece sahnede ne okuyacağımı bilmiyorum. Bugün Sevcan'ıda çok uzun süre sonra izlemek için ayrıca bir masa yaptım." yanıtını veren Soner Olgun, Yeni Gazino'da aynı sahnede peşpeşe sergileyecekleri performansın sahnelere yeni bir ikili kazandırıp kazandırmayacağı sorusuna ise "O yapımcıların, mekan sahiplerinin bileceği iş. Ben Sevcan'la aynı sahneyi paylaşmaktan şeref duyarım." cevabını verdi.

Son olarak 14 Şubat'ı nasıl geçirdiklerini soran muhabirlere samimi yanıtlar veren ikiliden Sevcan Orhan, "39 bitti 40 yaşına girdim. 14 Şubat mı kaldı? Sevenlere saygım var ancak ben öyle günleri sevmiyorum. Gökhan ve benim için sıradan bir gündü. Diğer günlerden hiçbir farkı yoktu. Biz sevgiyi bir gün değil her gün yaşamayı tercih ediyoruz. Belkide bu yüzden. Yinede 14 Şubat Bayramınız Kutlu Olsun" yanıtını verirken Soner Olgun ise aynı soruya, "Arkadaşlar, dostlar, Romalılar... Sevgiyi gerçekten yaşayabilenler için 14 Şubat kutlu olsun... Hep olsun, her gün olsun. Bu vesile edipte eşini dostunu karısını kocasını aklına getirenler içinde mükemmel bir gün. 14 Şubat benim çok uzaktan akrabam olur. Kendisi iki seveni evlendirdiği için asılmış. Aziz Valentine'i saygı ile anıyorum. Ruhu şad, toprağı bol olsun." sözleriyle cevap vererek herkesi tebessüm ettirdi.

Röportajın ardından sahnedeki yerlerini alan ikiliden Sevcan Orhan güçlü sesi ve yorumuyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Türk müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra seslendirdiği türkülerle de gönülleri fetheden güzel sanatçı, bir hayranın kendisine "Türkülerin Sultanı" şeklindeki haykırışını ise "Estağfurullah ne haddime" mütevaziliği ile karşıladı.

Soner Olgun'a alkış sağanağı

Sevcan Orhan'ın ardından sahnedeki yerini alan Soner Olgun performansına "İyi Bayramlar" sözleri ile başladı. Yaklaşık bir buçuk saatlik performansına alkışlarla başlayan başarılı sanatçı, finalde de alkış yağmuruna tutuldu.

Sevcan Orhan 14 Şubat Uzaktan Akrabam Olur
Sevcan Orhan 14 Şubat Uzaktan Akrabam Olur
Sevcan Orhan 14 Şubat Uzaktan Akrabam Olur

YORUMLAR
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Sevgililer Günü, Sevcan Orhan, Ajda Pekkan, Soner Olgun, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevcan Orhan '14 Şubat Uzaktan Akrabam Olur' - Son Dakika Magazin


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