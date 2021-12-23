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Sevcan Orhan'dan samimi sözler - Son Dakika

Sevcan Orhan'dan samimi sözler

23.12.2021 19:11
Sevcan Orhan'dan samimi sözler

Başarılı sanatçı Sevcan Orhan, Nişantaşı City's çıkışında görüntülendi. İşte detaylar...

Basın mensupları ile röportaj yapan Orhan, "Abim yakında evleniyor. Annemler gelinlik alışverişine çıktı. Bende arada kaçıp biraz dolaşmak istedim. Fiyatları görünce insan evlilikten soğuyor. Vallahi dudaklarım uçukladı." sözleri ile dudaklarını işaret etti.

Elindeki simiti fark edip kendisine Hülya Avşar'ın geçtiğimiz gün söylediği sözleri hatırlatan muhabirlere " Bu simitin o simitle alakası yok ama yinede söyleyeyim. Talihsiz bir açıklama olduğunu düşündüğüm açıklamalardan bir tanesi. Yaşına hürmetim sonsuzdur ama maalesef böyle doğru bildiğinden de şaşmaması gerekiyor insanın diye düşünüyorum. Allah insanı bir kuru simite muhtaç etmesin. Bu coğrafyanın her karesini gezmiş bir insan olarak söylüyorum. İstanbul, İzmir, Ankara'dan ibaret değil Türkiye... Hakikatten Anadolu'ya gidildiği zaman o yokluğun hatta ve hatta İstanbul'un kenar mahallelerinde gezildiği zaman yokluğun ne olduğunu görmek çok zor değil. Simit ye demek kolay, birde garibana sormak lazım bunu." ifadeleri ile yanıt veren başarılı sanatçı, sanatçıların topluma ayna tutması gerektiğinin altını çizdi.

Röportajın sonlarına doğru seyyar bir bayiden basın mensuplarına çeyrek bilet alan Sevcan Orhan, "Paylaşmayı bilmemiz lazım, paylaşımcı olmamız lazım. herkes kendi şansını çeksin arkadaşlar." diyerek muhabirlerin yeni yıla şansla ve umutla girmesini temenni ettiğini dile getirdi. Her yıl kendisine amorti bile isabet etmediğini söyleyerek herkesi tebessüm ettiren güzel sanatçı, "Umarım bana uğramayan şans sizlerin kapısını çalar. Büyük ikramiye çıkarsa beni de unutmayın." sözleriyle de tüm gazetecilerin yeni yılını kutlamayı ihmal etmedi.

Sevcan Orhan'dan samimi sözler
Sevcan Orhan'dan samimi sözler
Sevcan Orhan'dan samimi sözler

Sevcan Orhan, Hülya Avşar, İstanbul, Röportaj, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevcan Orhan'dan samimi sözler - Son Dakika Magazin


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