Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi - Son Dakika
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Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi

Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen\'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi

Gülben Ergen'in 2 gün sonra çıkaracağı Nanik isimli şarkısını dinleyen Sevda Demirel, ''Korkunç ötesi. Tam bir anaokul şarkısı'' diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

10.07.2024 14:13
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Şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran Gülben Ergen, Nanik ismini verdiği yeni şarkıcı 2 gün sonra sevenlerinin beğenisine sunacak. Şarkısından bir kesiti paylaşan Ergen, manken ve şarkıcı Sevda Demirel'den geldi.

"55 YAŞINDAKİ KADINA ASLA YAKIŞMIYOR"

Gülben Ergen'in yeni şarkısından bir kesit dinleyen Sevda Demirel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Gülben'in şarkısı korkunç ötesi, tam bir anaokulu şarkısı. 55 yaşındaki bir kadına asla yakışmıyor. Üzgünüm doğruları söylemek gerekiyor" dedi. Gülben Ergen'in tartışmanın fitilini ateşleyen Demirel'e cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi
Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi
Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi

Sevda Demirel, Gülben Ergen, Ünlüler, Müzik, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çuvaldız: nanik ne ya Ajdar dan mı ilham aldın? 10 0 Yanıtla
  • Ferhat eser: şarkının adından belli zaten doğru söylemiş 7 1 Yanıtla
  • Osman Aydoğan: Flash flash gülbenin nanik şarkısına karşılık Ajdar da PANDİK şarkısı çıkarmış. 3 1 Yanıtla
  • Depechs Modes: ilkokul sarkisi 3 0 Yanıtla
  • serkan cindemir: Ne yapalım yani hem sana ne ayrıca napalm ajda pekanı onun ıcınde gecerlı mı yoksa sadece kıskanclıkmı 1 1 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay: zeki murene bakmuzeyyen senara bak bide bu sanatçı musfeddelwrime bak 1 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Al birini vur ötekine 0 0 Yanıtla

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