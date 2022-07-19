Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti - Son Dakika
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Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti

19.07.2022 19:00
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti

Mehmet Topal, 36 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Mehmet Topal, 36 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdıran deneyimli oyuncu, futbola rekorlarla veda etti.

Son olarak geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mehmet Topal, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Avrupa kupalarında en çok sahaya çıkan Türk futbolcu unvanını elinde bulunduran 36 yaşındaki oyuncu, 20 yıllık futbol yaşantısını sonlandırdığını belirttiği açıklamada, "20 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarının gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım. Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim, yeri geldi üzüntümü belli edemedim. Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. Ama futbola olan sevdam, hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim. En azından böyle umut ediyorum. Ben Mehmet Topal, yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan tüm medya mensuplarına, her daim yanımda olan aileme, dostlarıma binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

563 resmi maçta 38 gol, 33 asiste imza attı

Futbol hayatına Çanakkale Dardanelspor'un altyapısında başlayan Mehmet Topal, sırasıyla Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir formalarını giydikten sonra son olarak geçen sene Beşiktaş'ta top koşturdu. Siyah-beyazlılar ile geçirdiği son yılda 7'si Süper Lig, 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 müsabakada görev aldı. Kariyerinde toplamda 563 resmi maçta forma giyen milli futbolcu, bu maçlarda 38 gol, 33 asiste imza attı.

Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşadı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdıran deneyimli futbolcu, yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken, aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan tek isim oldu.

4 farklı takım ile UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesine çıktı

Avrupa'da 100 maçın üzerine çıkan ender isimlerden biri olan Topal, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir rekoru eline geçirerek Galatasaray, Valencia, Başakşehir ve Beşiktaş ile devler liginde sahneye çıktı. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında toplam 18 kez görev alan Mehmet Topal, söz konusu maçlarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Avrupa kupalarında 104 karşılaşmaya çıkarak bu alanda da rekoru elinde bulunduran Mehmet Topal, ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Avrupa kupalarında en çok sahaya çıkan Mehmet Topal'ı 101 müsabaka ile Bülent Korkmaz, 99 mücadele ile Emre Belözoğlu takip ediyor.

Milli formayı 94 kez giydi

Türk futbolunun simge isimlerinde Mehmet Topal, ilk olarak 6 Şubat 2008 tarihinde giydiği ay-yıldızlı forma altında 13 kez Ümit Milli, 81 kez de A Milli olmak üzere toplam 94 defa mücadele etti. Topal, söz konusu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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