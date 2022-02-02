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Sevgililer Günü için en güzel hediye tavsiyesi Ecocotton'dan - Son Dakika

Sevgililer Günü için en güzel hediye tavsiyesi Ecocotton'dan

02.02.2022 09:41
Sevgililer Günü için en güzel hediye tavsiyesi Ecocotton'dan

Yılın en romantik anı Sevgililer Günü yaklaşırken, sevdiği kişiyi mutlu etmek isteyenler hediye arayışına girdi.

Yılın en romantik anı Sevgililer Günü yaklaşırken, sevdiği kişiyi mutlu etmek isteyenler hediye arayışına girdi. Türkiye'nin öncü markası Ecocotton, ilk akla gelen çikolata ve çiçek buketlerinin yerine farklılık arayanlar için bu yıl yüzde 100 organik ev tekstili ürünlerden kalpleri ısıtacak özel sepetler hazırladı.

Yılın en romantik anı olan 14 Şubat Sevgililer Günü için milyonlarca kişi, sevdiğini mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar düzenleyecek. 2022 yılında 14 Şubat Pazartesi gününe denk gelirken, Türkiye'de organik ev tekstili konusunda öncü firma olan Ecocotton, sevdikleriniz için hediye sepetleri oluşturdu. Müşterilerini mutlu etmek için en iyi şekilde çalışan Ecocotton, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde alternatif hediye arayanlar için oluşturduğu hediye sepetleri ile kalpleri ısıttı.

14 Şubat sepetleri içinizi ısıtacak

Ecocotton'un Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırladığı hediye sepetleri hakkında bilgi veren Marka Müdürü Dilek Poslu; "Günlük koşuşturmalar, tekdüze ve yoğunluk, stres gibi koşullar çoğu zaman sevdiklerimize vakit ayırmamamıza sebep oluyor. Sevdiklerimizi ihmal ediyor hayatımıza kattığı değeri hissettiremiyoruz. Özel günler olmasa hayatımızda bu kadar önemli bir yere sahip sevdiklerimize, sevgimizi yoğun bir şekilde gösteremeyeceğiz. Sevginin başrolde olduğu sevgililer gününde siz de sevginizi hissettirmek için neler yapabilirsiniz gelin birlikte düşünelim. Sevgililer günü denilince ilk akla gelen çikolatalar ve çiçek buketleri oldu. O kadar yerleşmiş ki zihnimize son derece şık sunumlarla hazırlanmış buketler ve onlara eşlikçi çikolatalar güzel bir fikir olabilir. Güzel ama sıradan değil mi? diyenler için ise farklı olmak, farklı seçenekler sunmak sizin dikkatinizi çektiği gibi sevdiğinizin de dikkatini çekecektir. Bu noktada Ecocotton ekibinin sizin için hazırladığı organik ev tekstil ürünlerinden oluşan birbirinden farklı hediye sepetleri hem şık bir sunuma sahip hem de kış ayının en güzel halini yaşadığımız, karlı günlerde içinizi ısıtacak bir hediye olacaktır" dedi.

"Sevgililer Günü'ne özel hediye sepetinizi geç kalmadan seçmelisiniz"

Ecocotton'un 14 Şubat sepetlerinin içeriğine de değinen Poslu, "Markamızın Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırladığı özel sepetler; harika el işi nakışları ile bezenmiş organik el havluları, içinizi ısıtacak ve aynı zamanda iyi bir romantizm eşlikçisi güzel kokulu mumlardan oluşan bir sepet farklı ve güzel bir hediye olabilir. Yada tüm zarafetiyle hazırlanmış saç kurulama havlusu, saç bonesi makyaj temizleme havlusundan oluşan banyo sonrası bakım seti de iyi bir alternatif. Bunun gibi daha fazla seçenek görmek için www.ecocotton.com.tr internet sitesini ziyaret edebilir şık sepetlerden birine sahip olabilirsiniz" diye konuştu. - DENİZLİ

Sevgililer Günü için en güzel hediye tavsiyesi Ecocotton'dan
Sevgililer Günü için en güzel hediye tavsiyesi Ecocotton'dan
Sevgililer Günü için en güzel hediye tavsiyesi Ecocotton'dan
Sevgililer Günü için en güzel hediye tavsiyesi Ecocotton'dan

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Sevgililer Günü, Pazartesi, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sevgililer Günü için en güzel hediye tavsiyesi Ecocotton'dan - Son Dakika Magazin


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