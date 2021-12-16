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Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer, paylaşımları sebebiyle tepki çekti - Son Dakika

Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer, paylaşımları sebebiyle tepki çekti

16.12.2021 21:23

Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden ve kendisi de yaralanan şarkıcı Gülçin Ergül'ün eski dostu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki çekti. Hepsi grubu üyesi olan Cemre Kemer, eski arkadaşının başına gelenlerden sonra yaptığı tatil paylaşımına daha sonra açıklık getirdi.

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın ölümüyle yıkılan Gülçin Ergül'ün sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Gülçin Ergül'ün acı haberle yıkılmasının ardından gözler diğer grup üyelerine çevrildi. Ancak bir dönem sıkı dost olan ekipten kimse konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Hepsi grubu üyesi Cemre Kemer, cenazeden sonraki gün yaptığı üst üste paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Tepkiler sonrası Cemre Kemer, tatil pozuna, "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil gerçek hayatta paylaşmak gerekir." notunu düşmesi yine tepki topladı.

"ANORMALLİK YOK" DEMİŞTİ

Gülçin Ergül daha önce yaptığı bir açıklamada, eski grup üyesi arkadaşı Cemre Kemer'in evlendiğini sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, "Ben de herkes gibi Instagram'dan öğrendim evlendiğini, haberim yoktu. Tebrik ettim, hemen altına yorum yazdım. Sonsuza dek mutlu olmasını diliyorum. Öyle bir davet dileğim olmadı, zaten eskisi gibi yakın olmadığımız için bunda bir anormallik yok. Kırgınlık yok, biz artık barıştık" demişti.

Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer'den şok paylaşım!
Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer, paylaşımları sebebiyle tepki çekti
Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer, paylaşımları sebebiyle tepki çekti
Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer, paylaşımları sebebiyle tepki çekti

DOST Partisi, Gülçin Ergül, Cemre Kemer, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer, paylaşımları sebebiyle tepki çekti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer, paylaşımları sebebiyle tepki çekti - Son Dakika
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