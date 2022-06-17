Sevgilisiyle Görüntülendi! O Detay Dikkat Çekti

Kuruçeşme'de lüks bir restoranda yemek yiyen İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan, mekan çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

"BU YAZ DİNLENECEĞİZ"

İrem Helvacıoğlu, "Görüşmelerim sürüyor. Yolaç'ın da biraz işleri var, onları halledip tekrardan tatile çıkmayı düşünüyoruz. Bu yaz bol bol gezip, dinleneceğiz" diye konuştu.

Yolaç Özcan'ın aracındaki İçişleri Bakanlığı kartviziti ise dikkatlerden kaçmadı.

"BELKİ EVLENİRİZ"

Helvacıoğlu, "Yolaç Özcan ile evlenecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Bilmem... Belki olur sürpriz. İlişkimiz güzel gidiyor. Evlenme durumumuz olursa sizin haberiniz olur." cevabını vermişti.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pu su, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İrem Helvacıoğlu şu sıralar 'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide Engin Öztürk ile başrolü paylaşıyor.

İREM HELVACIOĞLU ÖZEL HAYATI

İrem Helvacıoğlu bir süredir ünlü gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşıyor.