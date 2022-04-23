Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi - Son Dakika
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Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

23.04.2022 11:34
Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük, yeni sevgilisi Tuana Yılmaz ile ilk kez Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Çiftin, utangaç halleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Gazeteci Arif Hür, genç kızların sevgilisi olan Burak Yörük'ün, Tuana Yılmaz ile aşk yaşamaya başladığını açıklamıştı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Aşıklar, ilk kez önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

"ÇEKİMLER BAŞLADI, HEYECANLIYIZ"

'Seversin' adlı dizide İlayda Alişan ile başrolü paylaşacak olan Burak Yörük, "Çekimlerimiz başladı, çok heyecanlıyız. İhtiyaçlarımızı karşılamak için alışverişe çıktık." demekle yetindi.

UTANGAÇ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Özel hayatı hakkında konuşmayan Burak Yörük ve kız arkadaşı Tuana Yılmaz'ın utangaç halleri dikkat çekti.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995'te İstanbul'da dünyaya geldi. 4N1K İlk Aşk adlı dizide canlandırdığı karakter sayesinde ün kazandı.

BURAK YÖRÜK'ÜN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)

2005 - Şeytan

2007 - Dede Korkut Hikayeleri (Salur Kazan)

2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)

2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)

2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)

2020 - Baraj (Tarık Yılmaz)

2021 - Aşk Mantık İntikam (Çınar)

2022 - Seversin

2005 - Perde

2017 - 4N1K (Barış Ozansoy)

2018 - 4N1K 2 (Barış Ozansoy)

TUANA YILMAZ KİMDİR?

Tuana Yılmaz, Burak Yörük ile aşk yaşamaktadır. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi ve Politecnico di Milano'da tamamlamıştır. Ürün tasarımcısı olarak çalışmaktadır.

Yengeç burcu olan sosyal medya fenomeni Twitch platformunda yaptığı yayınlarla yoğun ilgi görmektedir.

Seyahat etmeyi çok seven sosyal medya fenomeni Norveç, İsveç, Fransa, İtalya gibi ülkelere gitmiştir. Kaykay yapmayı, ATV kullanmayı ve şarkı söylemeyi çok sevmektedir.

Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi
Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi
Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi
Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

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Kaynak: Snob Magazin

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